شاهد.. وزير سعودي يخالف أمر الملك ويتجاهل طلبات المواطنين

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ووفقا للفيديو، فقد تجاهل الوزير لمجموعة من المواطنين الذين يقفون أمّام سيارته ومعهم أوراق شكوى لهم ليركب سيارته متجاهلاً المواطنين وطلباتهم ويغادر على الفور.

وأعرب عدد من أهالي منطقة الحدود الشمالية عن استيائهم من تجاهل وزير الصحة توفيق الربيعه لهم أثناء زيارته صباح الخميس لمدينة عرعر، وعدم عقد لقاء معهم بعد أن كان مقررا عقد لقاء مفتوحاً مع المواطنين حسب ما أعلنه أحد المسؤولين بصحة الشمالية بديوان المديرية في مستشفى الأمير بعرعر.

وفور علم المواطنين الراغبين بلقاء وزير الصحة بإلغاء اللقاء، توجهوا إلى بوابة الخروج في محاولة منهم للقاءه، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر تعميماً لمختلف الوزارات والجهات الحكومية الشهر الماضي، مطالباً كل وزير ورئيس جهة مستقلة، بالقيام بزيارات دورية لمناطق المملكة، وتفقّد أعمال الجهات المرتبطة به في تلك المناطق، والاستماع لما لدى المواطنين والرفع للديوان الملكي بتقارير مفصلة عن الزيارات التي يقوم بها مع المرئيات، وهو ما خالفه وزير الصحة.

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