البث المباشر
مراسل العالم: خروج الحافلات التي تقل المسلحين من بيت جن باتجاه ادلب
الهلال الاحمر الفلسطيني : تسجيل 293 إصابة بمختلف انواعها في الضفة الغربية و90 في قطاع غزة خلال المواجهات مع الاحتلال
الهلال الاحمر الفلسطيني : ١٣٣ إصابة في الضفة الغربية و40 اصابة في قطاع غزة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال
مصادر فلسطينية:إصابة شابين بجراح خطيرة في الرأس والبطن خلال المواجهات مع قوات الاحتلال شرق جباليا بقطاع غزة
وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة 60 مواطنا بينهم 15 بالرصاص الحي خلال المواجهات الدائرة شرق غزة
مصادر فلسطينية: إصابة شاب فلسطيني بجراح خطيرة في الرأس خلال المواجهات مع الاحتلال شرق جباليا بقطاع غزة
إصابة مراسلة قناة العالم في غزة بحالة اختناق إثر اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام نحو كادر القناة
مصادر فلسطينية:اصابات بالاحتراق بصفوف الاحتلال اثر القاء الزجاجات الحارقة عليهم في بلدتي العيزرية وابوديس شرق القدس
اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال قرب موقع ناحل عوز في قطاع غزة
عشرات الاصابات بالرصاص الحي والمطاطي والغازات السامة خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في الضفة والقدس وغزة

شاهد.. وزير سعودي يخالف أمر الملك ويتجاهل طلبات المواطنين

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الصحة السعودي توفيق الربيعة وهو يتجاهل طلبات المواطنين الراغبين بالعلاج على الرغم من حضورهم جاء بدعوة من أحد المسؤولين عن الصحة بالمنطقة.

العالم - السعودية

ووفقا للفيديو، فقد تجاهل الوزير لمجموعة من المواطنين الذين يقفون أمّام سيارته ومعهم أوراق شكوى لهم ليركب سيارته متجاهلاً المواطنين وطلباتهم ويغادر على الفور.

وأعرب عدد من أهالي منطقة الحدود الشمالية عن استيائهم من تجاهل وزير الصحة توفيق الربيعه لهم أثناء زيارته صباح الخميس لمدينة عرعر، وعدم عقد لقاء معهم بعد أن كان مقررا عقد لقاء مفتوحاً مع المواطنين حسب ما أعلنه أحد المسؤولين بصحة الشمالية بديوان المديرية في مستشفى الأمير بعرعر.

وفور علم المواطنين الراغبين بلقاء وزير الصحة بإلغاء اللقاء، توجهوا إلى بوابة الخروج في محاولة منهم للقاءه، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر تعميماً لمختلف الوزارات والجهات الحكومية الشهر الماضي، مطالباً كل وزير ورئيس جهة مستقلة، بالقيام بزيارات دورية لمناطق المملكة، وتفقّد أعمال الجهات المرتبطة به في تلك المناطق، والاستماع لما لدى المواطنين والرفع للديوان الملكي بتقارير مفصلة عن الزيارات التي يقوم بها مع المرئيات، وهو ما خالفه وزير الصحة.

106-10

روابط ذات صلة

مفتي السعودية يصدر قرارا جديدا لخطباء الجمعة ويحذرهم!

أحداث هزت السعودية خلال 2017

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

نظف جسمك من السموم بكل بساطة

 أفضل طريقة لتخسيس الكرش!

الصليب الأحمر: استكمال إجلاء المرضى من الغوطة الشرقية

آخر وزراء دفاع بن علي أمام القضاء

القصة الكاملة للجزيرة المثيرة للجدل.. ما هى الأهمية الجغرافية لجزيرة سواكن؟

في جمعة الغضب الرابعة: مسيرات ومواجهات تعم مدن فلسطين

هكذا تتكسّب السعودية على حساب زوار مقدسات المسلمين بدعم بن سلمان

الجيش السوري يسيطر على قرية أبو دالي بريف حماة

خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية للبلدين في انقرة ايران وتركيا تبحثان تعزيز العلاقات والتعاون القانوني والقضائي

زورق للاحتلال الاسرائيلي يخترق المياه الاقليمية اللبنانية

شاهد.. وزير سعودي يخالف أمر الملك ويتجاهل طلبات المواطنين

المتحدث باسم الجيش الباكستاني: الحدود بين ايران وباكستان تتحول الى حدود للسلام والصداقة

السفارة الأمريكية في القاهرة تدين الهجوم على كنيسة مارمينا

إجراء مصري للمرة الأولى في "حلايب" المتنازع عليها

أكثر من 170 إصابة في الاحتجاجات الفلسطينية بجمعة الغضب 4

مجلة أمريكية: الصين ستنتقم من هذه الدولة إذا هاجمت أمريكا كوريا الشمالية!

العراق يعلن تضامنه مع مصر فى حربها ضد الإرهاب

برلماني ایراني: التجمعات الاحتجاجیة فتنة العدو الجدیدة

أزمة الطيران بين تونس والإمارات تطال كرة اليد

غسان سلامة: سيف القذافي مطلوب للقضاء الدولي

الأکثر مشاهدة