رئيس الثورية العليا في اليمن يبارك انتصارات الخوخة 

العالم ـ اليمن

وقال في تغريدات نشرها على موقع تويتر الجمعة‏‏‏‏‏‏ "شكرا للأبطال المجاهدين في كل الجبهات ولهم التحية والتقدير، كما نبارك للعظماء الأبطال الذين يسطرون النصر في ملاحم الخوخة"، مؤكدا "أن رايات النصر ترفرف بفضل الله تعالى وبأيدي المجاهدين الذين يحبطون المؤامرات في كل الجبهات، واصفا إياهم بأنهم معجزات الإباء، وفخر الشجاعة، وقوة الصمود، وعزة الإيمان."

وفي تغريدات أخرى أرفق رئيس اللجنة الثورية العليا صورا لضحايا جريمة ارتكبتها طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه في منطقة تشدان بمديرية غمر محافظة صعدة في ساعة مبكرة من صباح اليوم نجم عنها استشهاد أربعة أشخاص بينهم أطفال، قائلا "هكذا هي الجرائم اليومية لإرهاب دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه باليمن كما هي جرائمهم ومجازرهم في كل الوطن".

وحمل الأمم المتحدة والدول الحرة بمجلس الأمن مسئولية استمرار جرائم العدوان الأمريكي السعودي وحلفاؤه بحق الشعب اليمني، نتيجة عدم تشكيل لجان تحقيق مستقلة حتى الآن في الجرائم التي يرتكبها العدوان رغم كونها جرائم حرب.

وقال الحوثي‏‏‏‏‏‏ ‏"إن المجازر الإرهابية التي يرتكبها العدوان الأمريكي السعودي وحلفاؤه في اليمن هي جرائم حرب، وإن تواطئ الأمم المتحدة، وإدارة الظهر من الدول الحرة بمجلس الأمن بعدم تشكيل لجان تحقيق مستقلة حتى الآن هي جريمة أخرى سوغت للمجرمين الاستمرار في القتل والإجرام، ونحمل الجميع مسؤولية ذلك".

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