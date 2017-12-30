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الداخلية المصرية تكشف هوية مهاجم الكنيسة في حلوان

الداخلية المصرية تكشف هوية مهاجم الكنيسة في حلوان
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

كشفت الداخلية المصرية عن هوية منفذ الاعتداء المسلح على كنيسة مارمينا في مدينة حلوان جنوبي القاهرة اليوم الجمعة.

العالممصر

وذكرت الداخلية في بيان لها أن المتطرف الذي قَتل تسعة أشخاص اليوم يدعى إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى، وهو من مواليد 4 يوليو/تموز 1984.

وشرحت الداخلية مزيدا من التفاصيل حول منفذ الاعتداء مؤكدة أنه " يملك محلا في شارع منشية السد حلوان القاهرة"، مشيرة إلى أنه اتخذ مناطق زراعية في محافظة الصعيد "أوكارا له".

ووصف البيان المهاجم بأنه "من أبرز العناصر الإرهابية الهاربة والخطرة"، وكان يتزعم مجموعة من المتطرفين نفذت اعتداء على مركبة تابعة لقسم شرطة حلوان في عام 2016، ما أسفر عن مقتل ثمانية من أفراد الأمن بينهم ضابط.

وأكد البيان أن نتائج الفحص الفني للسلاح المضبوط بحوزة المتطرف المعتقل أظهرت تطابقه مع السلاح الذي استخدم في جميع الاعتداءات المذكورة، واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ولا تزال التحقيقات مستمرة في الموضوع.

ونفذ المتطرف بمفرده سلسلة هجمات مسلحة منها.

- الاعتداء على منفذ تحصيل رسوم الطريق بنطاق مركز الواسطي بمحافظة بنى سويف مساء الخميس، والذي أودى بأرواح 3 من العاملين في المنفذ، وذلك "نظرا لخلفياتهم العسكرية السابقة".

- الاعتداء على مقهى قرب قرية العامرية في دائرة مركز العياط في 23 من الشهر الجاري، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وذلك "نظرا لقناعته بتكفير من يلعب "الطاولة " في المقهى".

- الاعتداء على منفذ تحصيل الرسوم في الطريق الإقليمي في محيط مركز العياط بالجيزة في الـ5 يوليو/تموز من العام الجاري، أسفر عن مقتل 3 عاملين في المنفذ، "نظرا لخلفياتهم العسكرية السابقة" أيضا.

- حادث مقتل مواطن والاستيلاء على سيارته في منطقة حلوان بالقاهرة في الـ8 أغسطس/آب 2016.

تجدر الإشارة إلى أن الهجوم المسلح على كنيسة مارمينا أسفر عن مقتل 7 مواطنين بينهم أمين شرطة وإصابة 4 آخرين، علاوة على مواطنين قتلهما المهاجم في وقت سابق من اليوم في محل تجاري.

وأعلنت الداخلية المصرية عن إصابة المهاجم وإلقاء القبض عليه، وذلك بعد أن أحبط أفراد الأمن محاولة من المعتدي الذي كان بحوزته سلاح ناري وعبوة ناسفة لاختراق النطاق الأمني وتنفيذ تفجير داخل الكنيسة.

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