اية الله اراكي: لن نسمح لمؤامرات الاعداء ان تمر

العالم - ايران

واضاف اراكي، في كلمة القاها صباح اليوم السبت في ملتقى تكريم ذكرى ملحمة 9 دي (30 كانون الاول/ ديسمبر) في مصلى طهران، اننا ابناء المقاومة وشعب قدم التضحيات على مدى 40 عاما وعلى الاعداء ان يفهموا ان المؤامرات وتأجيج الفتن لن تثبط عزائمه.

وتابع: اننا كشفنا ايادي الفتنة ولدينا تجربة تمتد الى 1400 عاما من المقاومة في مواجهة الفتن ولن نسمح بتكرار التجارب السابقة للاعداء في مؤامراتهم وبقاء الامام الحسين عليه السلام وحيدا في كربلاء.

ونوه الامين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية الى، "اننا سنصلح الاجواء الافتراضية وسنواجه الاعداء في سوح الثقافة والاقتصاد وسنواصل السير في نهج الثورة الاسلامية حتى النهاية".

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