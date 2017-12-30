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"الإخوان" تدين هجوم كنيسة حلوان وتحمل الحكومة المسؤولية

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

أدانت جماعة الإخوان المسلمين المصرية بشدة الهجوم الإرهابي على كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان (جنوب القاهرة)، والذي وقع أمس الجمعة.

العالم - مصر

وقالت جماعة الإخوان المسلمين – في بيان لها الجمعة، بحسب "عربي21"، إن الجماعة تدين هذا الحادث وتؤكد موقفها الثابت من إدانة ورفض أية صورة من صور الإرهاب، مهما كان مرتكبوه معتبرة أن السياسات الحكومية المهتمة بالأمن السياسي على حساب أمن المواطنين والأمن المجتمعي، هي ما تعرض الكنائس والمساجد لمثل تلك الجرائم الإرهابية البشعة.

وناشدت الجماعة الشعب المصري بكل فئاته الوقوف صفا واحدا لتفويت الفرصة على أي محاولة دنيئة لجر البلاد إلى فتنة طائفية.

وقتل عشرة أشخاص في هجوم استهدف كنيسة ومتجرا يمتلكه قبطي في منطقة حلوان جنوبي العاصمة المصرية القاهرة صباح الجمعة، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وقالت وزارة الصحة إن من بين القتلى، أمين شرطة من قوة تأمين الكنيسة. وأسفر الهجوم أيضا عن إصابة 5 أشخاص.

ويأتي الهجوم قبيل احتفالات رأس السنة والاحتفال بأعياد الميلاد في السابع من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وفي السنة الماضية قُتل أكثر من مئة مسيحي في تفجيرات وهجمات مسلحة في مصر، وأعلن تنظيم داعش الارهابي المسؤولية عن معظمها.

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