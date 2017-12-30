ترامب: لا حماية للمهاجرين الصغار إلا بتمويل الجدار

العالم-الأميركيتان

جاءت تصريحات ترامب، كربط بين إعادة تفعيل برنامج "داكا"، وبين تنفيذ فكرته لبناء جدار حدودي مع المكسيك، لمنع عبور المهاجرين غير الشرعيين ومهربي المخدرات، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وبرنامج "داكا"؛ لحماية المهاجرين، الذي يأتون إلى امريكا في سن الطفولة (ويُعرفون إعلاميًا باسم الحالمين).

وأضاف ترامب، في تغريدة على "تويتر": "تم إبلاغ الديمقراطيين وهم على دراية تامة، بأنه لا يمكن وجود برنامج داكا، دون الجدار الحدودي الجنوبي، ووضع نهاية لسيل الهجرة الرهيبة ونظام اليانصيب السخيف للهجرة".

وشدد بالقول: "سنحمي بلادنا بأي ثمن".

ورفض نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي مقترح إدراج الجدار الحدودي في المفاوضات حول وضع المهاجرين الشباب، والذي ينحدر معظمهم من المكسيك ودول أمريكية لاتينية أخرى.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر ترامب قرارًا يلغي بموجبه أمرًا تنفيذيًا (يعرف باسم داكا)، أصدره سلفه باراك أوباما، في 15 يونيو/ حزيران 2012، سمح بموجبه، بشكل مشروط، لـ800 ألفًا من المهاجرين الصغار "الحالمين"، بالبقاء والعمل والانخراط في النظام التعليمي والجيش.

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