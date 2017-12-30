البث المباشر
مصادر يمنية: أكثر من 20 شهيدا بغارات لطيران العدوان على 3 سيارات قرب أحد المطاعم عند مدخل مديرية الجراحي بالحديدة
مراسلة العالم: شهيد وعدة إصابات بسقوط قذائف على ضاحية الأسد بريف دمشق أطلقها المسلحون في الغوطة الشرقية
وكالة السودان للأنباء: البشير أصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا يسري 6 أشهر
مراسل العالم:شهداء وجرحى بغارات لطيران العدوان السعودي على سوق شعبي بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على تل الزعتر وقرية عطشان في جنوب شرق إدلب بعد معارك مع "النصرة" يواصلون عملياتهم في ادلب الجنوبي الشرقي وي
الكرملين: بوتين يبلغ الأسد بأن روسيا ستستمر بدعم سوريا في الدفاع عن سيادتها
مصادر يمنية: 10 شهيدات بقصف لطيران العدوان السعودي مزرعة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنفذ حملة دهم للمنازل واعتقالات للمواطنين عقب اقتحامها مدينة الخليل
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنفذ حملة دهم واعتقالات عقب اقتحامها مدينة الخليل
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة الخليل

كوريا الشمالية تواصل تحديها للجميع في 2018

كوريا الشمالية تواصل تحديها للجميع في 2018
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أكدت كوريا الشمالية أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي، طالما واصل الولايات المتحدة وحلفائها ما وصفته بـ"الابتزاز والمناورات العسكرية" ضدها.

العالم - أسیا

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ أعلنت قرارها المتكرر، بينما كانت تستعرض أسلحة الدمار الشامل والاختبارات الصاروخية الرئيسية التي أجرتها هذا العام.

وشهد عام 2017 تنفيذ كوريا الشمالية لتجارب نووية متعددة، بإطلاق ثلاثة صواريخ باليستية عابرة للقارات في البحر.

وقالت الوكالة إن "كيان كوريا الشمالية قوة لا تقهر ولا يمكن أن يتم تقويضها أو القضاء عليها"، كما أعلن الزعيم الكوري كيم جونغ أون، أن بلاده أصبحت دولة نووية بعد اختبارها الناجح لصاروخ قادرا على إصابة أي مكان في الولايات المتحدة.

وفرض مجلس الأمن عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بهدف الحد من وارداتها النفطية التي تستعين بها لتنمية برنامجيها الصاروخي والنووي.

 یفید أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد بتدمير كامل على حد وصفه، لكوريا الشمالية إذا هاجمت الولايات المتحدة.

206 

روابط ذات صلة

مصادر اوروبية: ناقلات روسية زودت كوريا الشمالية بالوقود

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

لأول مرة منذ حرب الصحراء... المغرب يحرّك وحدات عسكرية

223 “حراڤ” توفي بالمتوسط قبل الوصول إلى السواحل الإسبانية

المغرب يتجه نحو إلغاء مجانیة التعلیم العالي

مسلح يحتجز رهائن داخل مبنى البريد شرقي أوكرانيا

ما السبب الكامن وراء بطء الإنترنت؟!

ديفيد هيرست: 2018 سيشهد ظهور هذا "الطاغية"!

سقوط الخطّة الأميركية الرابعة بتحرير بيت جن

الخطوط الكويتية تبدأ باستخدام الاجواء العراقية

وزير ايراني يطالب "تلغرام" بوقف القنوات المحرضة على العنف

شاهد.. مقتل شرطي طعنا في مركز تجاري شهير بمسقط

رئيس زامبيا يتدخل في أزمة الكوليرا

أمريكا تستقبل العام الجديد بليلة متجمدة

حبس ماهينور المصري سنتين للتظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

كوريا الشمالية تواصل تحديها للجميع في 2018

بالفيديو... رجل يقتل دبا في حديقة حيوانات!

القسام يُحذّر المستوطنين: صافرات الإنذار التي تشتكون منها ستكون موسيقى مقارنة بما ستسمعونه !

تعويضاً لخسائره.. العدوان يرتكب مجزرتين بالحديدة والخوخة

بشكل مفاجئ.. الجيش السوري يفتح معركة من ثلاثة محاور شرقي دمشق ويتقدم بسرعة

بالصورة...جريمة مروعة،تناول البيض والمثلجات بعد قتل أمه وحرق جثتها!!

معلومات تنشر لأول مرة ... بن سلمان يعاني من أزمة نفسية منذ الصغر !

الأکثر مشاهدة