رئيس زامبيا يتدخل في أزمة الكوليرا

العالم- افريقيا



وقال آموس تشاندا، المتحدث باسم الرئاسة، في بيان في وقت متأخر أمس الجمعة، إن الرئيس يرى أن هناك حاجة لإجراءات طوارئ لاحتواء الوباء، بما في ذلك إغلاق بعض الأسواق.

وأضاف أن انتشار المرض كان مقصورا في البداية على المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة في لوساكا، حيث يمكن أن يسهم سوء أوضاع الصرف الصحي في انتقاله، لكنه انتشر الآن إلى مناطق ذات كثافة سكانية أقل.

وقال تشاندا: "يشعر الرئيس بقلق شديد بسبب تفشي الوباء ولذلك طلب من القوات المسلحة الانضمام لبقية الأطراف... وتطهير لوساكا بالكامل".

وأشار إلى أن ظهور الوباء في البداية كان متصلا بالماء الملوث من الآبار الضحلة، لكن التحقيقات كشفت أنه انتشر عن طريق طعام ملوث.

وبدأ انتشار المرض يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي، لكنه بدأ في الانحسار يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول، حيث كان يجري الإبلاغ عن أقل من 5 حالات إصابة أسبوعيا حتى الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

ثم ارتفع عدد حالات الإصابة من جديد، إذ ذكرت منظمة الصحة العالمية أن العدد وصل إلى 136 حالة أسبوعيا منذ 26 نوفمبر/تشرين الثاني.

المصدر: رويترز