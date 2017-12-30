أدنى ظهور إعلامي لزعيم كوريا الشمالية في 2017

العالم - أسیا

وبلغ عدد الأنشطة المعلنة التي حضرها الزعيم الكوري الشمالي 93 خلال العام الجاري مقابل 133 العام الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية نقلا عن بيانات وزارة الوحدة.

وتمثل الأنشطة المعلنة في القطاع العسكري حوالي 44% من إجمالي عدد الأنشطة، وفي القطاع الاقتصادي نحو 27% مع العلم أنه خلال يوليوز وغشت لم تسجل له أي أنشطة من هذا النوع حيث ركز كيم جونغ أون على التجارب التسليحية.

وتبين البيانات أنه منذ عام 2013 عندما ظهر كيم 212 مرة علنا، بات ظهوره بالأنشطة المعلنة يتراجع بشكل تدريجي.

206