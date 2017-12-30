واشنطن تحسم أمر قواتها المتواجدة في سوريا !!

أفاد مسؤول رفيع في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة أكدت للكيان الإسرائيلي عزمها على الإبقاء على قوات أمريكية في سوريا لـ"منع إيران" من "بسط نفوذها" في هذا البلد، بحسب زعمهما.

ونقلت "القناة العاشرة" الإسرائيلية أمس الجمعة عن المسؤول الذي لم يُكشف عن اسمه قوله إن "مسألة التصدي للنفوذ الإيراني في سوريا كانت أكثر المسائل حساسية بالنسبة لإسرائيل في المفاوضات الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب والتي أجريت في البيت الأبيض".

وذكر المسؤول أن مستشار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي لشؤون الأمن القومي مائير بن شبات أعرب أثناء الاجتماع عن بالغ اهتمام الطرف الإسرائيلي بشأن ما إذا كانت واشنطن تخطط لسحب قواتها من سوريا وخاصة بشأن الخطط الأمريكية الدبلوماسية بهدف وضع حد للحرب الدائرة في البلاد.

ونقلت القناة عن المسؤول الأمريكي إعلانه: "قلنا للإسرائيليين بكل وضوح إننا سنبقى في سوريا سواء بقواتنا المسلحة وبالمشاركة في أي صفقة دبلوماسية مقبلة في البلاد".

تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت في وقت سابق من العام الجاري عن إبرام اتفاق سري بين تل أبيب وواشنطن بشأن التصدي لـ"خطر إيران"، المزعوم، وذلك أثناء المفاوضات في البيت الأبيض بين وفديهما برئاسة بن شبات، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض هربرت ريموند ماكماستر.

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