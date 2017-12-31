البث المباشر
مراسل العالم:سقوط ضحايا إثر غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت مواطنين في مديرية صرواح بمأرب
مراسل العالم:اشتباكات بين الجيش السوري وحلفائه ومسلحي "النصرة" في محيط ادارة المركبات بحرستا في ريف دمشق
مصادر فلسطينية: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الاقصى المبارك تحت حماية من قوات الاحتلال
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من انحاء متفرقة من الضفة الغربية
مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم منطقة المنشية في بيت لحم
مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يستهدف مرصدا للمقاومة شرق رفح جنوب قطاع غزة
مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يستهدف مرصد للمقاومة شرق رفح جنوب قطاع غزة
الهلال الأحمر: 30 إصابة في المواجهات مع قوات الاحتلال ببلدة أبوديس شرق القدس واستهداف سيارة إسعاف بالرصاص الحي
مراسل العالم: استشهاد أربعة مواطنين يمنيين بغارة لطيران قوى العدوان استهدفت سيارة بمدخل مدينة الجراحي في الحديدة
ا ف ب: موسكو تعلن اعتقال منفذ الاعتداء في سان بطرسبورغ ومدبره

اتهامات للاحتلال باستخدام غازات مجهولة ضد الفلسطينيين

اتهامات للاحتلال باستخدام غازات مجهولة ضد الفلسطينيين
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية، قادة الاحتلال "الإسرائيلي" وجنوده، بالإمعان في سياسة القتل الممنهج لكل ما هو فلسطيني بغازات سامة مجهولة التركيب.

العالم - فلسطين المحتلة

وعدّ الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة في تصريح صحفي له اليوم السبت، أن الدراسة الأمريكية التي نشرت حديثا حول استخدام الاحتلال للغاز المسيل للدموع، وبتركيبات متطورة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، يؤكد مجدداً ما أسماه "عنصريته واستخدامه القوة المفرطة بأساليب متطورة ومعقدة".

وشدد على أن هذا الاستخدام للقوة يتنافي مع القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، ويعبر عن "تاريخ الاحتلال الإجرامي الأسود"، حسب قوله.

وقال القدرة: "تأتي هذه الدراسة معززة لما حذرنا منه حول استخدام الاحتلال الصهيوني لغاز مجهول يؤدي إلى الإجهاد العام وعدم القدرة على الحركة والتقيؤ والسعال الشديد والتشنجات وفقدان الوعي".

وأضاف: "مع استمرار استخدام هذه الغازات التي لم يسلم منها الطواقم الطبية والصحفية، بتنا أكثر خشية على أنها قد تؤدي إلى فقدان حياة عدد من المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو نقص في مناعة الجسم كالأطفال وكبار السن، عوضاً عن أنه قد يتسبب في إجهاض النساء الحوامل أو حدوث تشوهات خلقية لدى الأجنة، أو إحداث إعاقات وضعف في النمو لدى الأطفال وطلبة المدارس في المناطق التي يتم استهداف سكانها بشكل مستمر".

وطالب القدرة كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية والأكاديمية إلى تتبع استخدام الاحتلال لهذه الغازات المقلقة وغير التقليدية.

وكانت دراسة أمريكية صادرة عن جامعة كاليفورنيا بيركلي الأمريكية، مؤخرا، كشفت النقاب عن استخدام جيش الاحتلال المستمر للغاز المسيل للدموع خلال المواجهات مع الفلسطينيين.

وأشارت الدراسة إلى الآثار الجسدية للغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين، صغارًا وكبارًا، والتي تمثلت في فقدان الوعي، والإجهاض، وصعوبات في التنفس، بما فيها الربو والسعال، والدوار، والطفح الجلدي، والألم الشديد، والتهاب الجلد التحسسي، والصداع، والتهيج العصبي، والصدمة الحادة من إصابات الأوعية، وغيرها.

أما آثار الغاز على الصحة النفسية، فأكدت الدراسة أنها تمثلت في الضائقة النفسية، التي أدت إلى اضطراب النوم، واستجابات التوتر الحادة، واضطراب الإجهاد المزمن والصدمة.

وطالب القائمون على الدراسة بضرورة كشف سلطات الاحتلال عن معلومات بشأن أنواع المهيجات الكيميائية المستخدمة في الضفة الغربية، بما في ذلك تركيبها الكيميائي، ليتمكن المختصون من تقديم العلاج المناسب للمصابين باختناقات الغاز. 

المركز الفلسطيني للإعلام

101

روابط ذات صلة

شاهد: حصيلة مروعة للمواجهات اليومية مع الاحتلال منذ قرار ترامب حول القدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

أوغندا تسحب 281 من جنودها عن الصومال

30 قتيلا على الاقل في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة في كينيا

ترامب ينسب لنفسه وللتحالف الدولي جل النصر على داعش!

صراع الكبار.. ما سر استهداف بن سلمان الوليد بن طلال وملياردراته؟

أحجار الدومينو تتساقط.. قرى جديدة بقبضة الجيش السوري

نيبال توسع قائمة الممنوعين من تسلق "إيفرست"

كيف وصف حسين مرتضى عام 2017 في سوريا؟

الجيش السوري يحبط هجوم المسلحين في محور النشابية بغوطة دمشق

دراسة 4 سيناريوهات لبدأ الحرب مع كوريا الشمالية

الجيش السوري "يدفن" مجموعة إرهابية "أجنبية" في جبل التركمان

السلمانية.. مملكة الرقاصين!

"الجيش الحر" يمهل حلفاء داعش في حوض اليرموك للانشقاق شهرا

إعادة الإعمار أو الورقة الأخيرة في الحرب على سوريا

الأفضل في سنوات الأزمة السورية… 2017.. انتصارات كبرى وتبدلات دولية وإقليمية لصالح دمشق

ميليشيات تركيا: أردوغان في ورطة من تقهقر "النصرة"

امیرعبدالهیان مخاطبا ترامب: لا تأخذك النشوة

ماذا قال شيخ الاسلام عن موقف امريكا من اعمال الشغب بايران

بالفيديو.. مقطع مصور جديد لإرهابي هجوم كنيسة مارمينا في مصر

عالم فلكي شهير يعلن عن موعد التغيير في مصر!

وزير الدفاع السوداني يبحث مع مساعد نظيره السعودي مستجدات المنطقة

الأکثر مشاهدة