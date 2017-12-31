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شاهد أجواء "ساحة الثورة" وسط طهران
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الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش
تشهد ساحة الثورة (بالفارسية انقلاب) حركة مرور عادية وهدوءا تاما بعد احتجاجات محدودة على خلفية مطالب اقتصادية ومعيشية أمس السبت. وأفاد مراسل العالم من قلب الساحة أن المواطنين يتجهون إلى أماكن عملهم نافيا وجود أية مظاهر غير عادية في الساحة.
العالم
-
مراسلونا
للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق..
216
تصنيف :
إیران
خاص بالعالم- مراسلون
كلمات دليلية :
#العاصمة الإيرانية طهران
#احتجاجات محدودة
#مراسل العالم
#مظاهر غير عادية
#مطالب اقتصادية
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