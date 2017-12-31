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بالفيديو: احتجاجات حيال السياسات الاقتصادية تشهد تخريبا في ايران

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

خرجت تظاهرات في بعض المدن الإيرانية احتجاجاً على السياسات الاقتصادية لحكومة الرئيس حسن روحاني لكن سرعان ما شهدت هذه الاحتجاجات اعمال عنف وتخريب طالت الممتلكات العامة، فيما استغلت الإدارة الأميركية الاوضاع في إعلان دعمها للتظاهرات في وقت اكدت فيه طهران أن الشعب الإيراني لا يعير أي قيمة للمزاعم الانتهازية للمسؤولين الأميركيين.

العالمإيران

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق..

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