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الرئيس روحاني: ليس من الدقة أن توجه في وسائل الاعلام كافة الانتقادات للسلطة التنفيذية
الرئيس روحاني: يجب على كافة الجهات المعنية توفير الارضية للانتقاد والاحتجاج القانوني والمسيرات والتجمعات القانونية
روحاني: الشعب حر في التعبير عن انتقاداته لكن يجب الانتباه بأن طريقة الانتقاد يجب أن تؤدي الى تحسين الوضع المعيشي
الرئيس روحاني: الانتقاد في كافة المجالات من حق الشعب لكن هناك فرق بين الانتقاد والعنف وتخريب الممتلكات العامة

ضبط أكثر من 35 طنا من المخدرات في خراسان الجنوبية

ضبط أكثر من 35 طنا من المخدرات في خراسان الجنوبية
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن أمين المجلس التنسيقي لمكافحة المخدرات في محافظة خراسان الجنوبية (شمال شرق إيران) علي زندي عن ضبط 35 طنا و641 كيلوغراما من أنواع المخدرات في المحافظة منذ بدء السنة الإيرانية (تبدأ في 21 آذار مارس).

العالم - ايران

واشار إلى أن 460 كيلومتراً من الحدود المشتركة بين خراسان الجنوبية وأفغانستان تعتبر أكبر منتج للمخدرات في العالم، لافتاً إلى أن: هذا الأمر جعلنا نواجه عمليات تهريب المخدرات بشكل واسع.

وأشاد بدور حرس الحدود الإيراني في توفير الأمن والإستقرار للأهالي في تلك المناطق.

وقال: وفقاً لإعلان الأمم المتحدة فإن زراعة الأفيون في أفغانستان إزدادت خلال العام 2017 بمعدل 63 بالمائة فيما إزدادت المناطق التي تزرع المخدرات في هذا البلد بمعدل 14 بالمائة.

واعتبر إن الإستكبار العالمي وعلى رأسه الولايات المتحدة يستهدف أهم عناصر الأسرة وهي الشباب من خلال بعض الوسائل ومنها المخدرات، مشيراً إلى أن قائد الثورة الإسلامية حذر خلال العام 2015 من المخاطر الإجتماعية التي تتعرض لها المنطقة وعلى رأسها المخدرات.

 

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