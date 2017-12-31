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مصر تشدد إجراءات الأمن بمحيط الكنائس مع بدء العام الجديد

مصر تشدد إجراءات الأمن بمحيط الكنائس مع بدء العام الجديد
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

شددت السلطات المصرية من إجراءات التأمين بمحيط الكنائس مع بدء احتفالات عيد الميلاد، تحسبًا لوقوع عمليات إرهابية. 

العالم - أفریقیا 

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، تامر الرفاعي، في بيان، إن "عناصر القوات المسلحة والشرطة، عززت من إجراءاتها الأمنية، لتأمين وحماية المنشآت والمرافق ودور العبادة، تزامنًا مع بدء احتفالات الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد". 

وشهد محيط الكنائس، حسب البيان، انتشارًا أمنيًا مكثفًا لقوات حماية المواطنين المسيحيين، لتأمين تدفقهم للاحتفال بالعيد. 

وأشار الرفاعي إلى أن الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية المشتركة كثفت من انتشارها بالشوارع والميادين الرئيسية، للتصدي لأى محاولات للخروج عن القانون وتوفير الأمن والأمان بجميع المحافظات.

وأظهر مقطع فيديو، نشره المتحدث باسم الجيش المصري، على صفحته بموقع "فيسبوك"، انتشارًا أمنيًا لعناصر ومركبات الجيش المصري بالشوارع ومحيط الكنائس.

يأتي ذلك، بعد نحو 48 ساعة، من مقتل 10، بينهم 8 مسيحيون، وإصابة 5 آخرين، أول أمس الجمعة، إثر هجوم مزدوج، تبناه لاحقًا تنظيم "داعش" الإرهابي، استهدف كنيسة "مارمينا"، ومحلًا تجاريًا يملكه مسيحي جنوبي القاهرة، وفق مصادر رسمية.

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