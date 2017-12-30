الداخلية المصرية: مقتل 3 من "حسم" والقبض على 10خططوا لعمليات إرهابية

العالم- مصر



وأعلنت الوزارة اليوم السبت 30 ديسمبر/ كانون الأول، أنه فى إطار خطتها لتكثيف العمليات الاستباقية ضد فصائل الإرهاب المختلفة، تمكن قطاع الأمن الوطنى من كشف مخطط لعناصر ما يسمى بحركة "حسم"، أحد الأجنحة المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وكان المخطط هو استهداف منشآت سياحية ومرافق الحيوية بالإضافة للقوات المسلحة والشرطة، بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد.

وأسفرت خطة الوزارة عن مصرع عدد (3) من أبرز الكوادر القيادية التى تتولى الإشراف على عمليات تصنيع المتفجرات وتنفيذ العمليات الإرهابية، حسب بيان الوزارة.

وتم ضبط 10 إرهابيين وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من المتفجرات.



اسبوتنيك