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حزب الليكود يصوت بالاجماع على فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية

حزب الليكود يصوت بالاجماع على فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

صوت حزب الليكود الإسرائيلي بالاجماع لصالح مشروع قرار فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية، وبسط السيادة كاملة على مستوطناتها.

العالم - فلسطين 

ولم يكن التصويت ليتم لولا موافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المبدئية على المشروع، فى حين وقع 900 عضو بمركز تكتل الليكود على عريضة للتصويت الليلة.

وجاء فى مشروع القرار أنه ومع مرور 50 عامًا على احتلال الضفة والقدس، فإنه يتوجب العمل على السماح بالبناء الحر بمستوطنات الضفة، بالإضافة لبسط السيادة كاملة على مستوطناتها، ما يعنى سريان القوانين الإسرائيلية هناك".

وجاء على لسان وزراء فى الليكود يدعمون المشروع ومن بينهم وزير القدس "زئيف الكين" أن القرار سيكون الرد الفعلى على المشككين بإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وأن الضفة بما فيها القدس والأغوار جزء لا يتجزأ من "دولة إسرائيل".

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