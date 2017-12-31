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بالصور.. بابا نويل يطرق باب الفلوجة

بالصور.. بابا نويل يطرق باب الفلوجة
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار، مساء اليوم الاحد، قيام مجموعة من شباب المدينة بارتداء زي بابا نؤيل واعطاء الهدايا الى الاطفال ابتهاجاً بقدوم العام الجديد.

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