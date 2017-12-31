روحاني:من يعادون الشعب الايراني لا يحق لهم التباكي عليه 

العالم ـ إيران

وقدم الرئيس روحاني الذي كان يتحدث في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاحد التهاني بذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) وبدء السنة الميلادية الجديدة.

واشار رئيس الجمهورية الى ابتهاج اعداء الثورة وقال ان هذا الرجل الذي يريد اليوم في امريكا التعاطف مع شعبنا، تناسي انه سمى الشعب الايراني قبل عدة اشهر بالارهابي، ان هذا الشخص الذي يعادي من رأسه الى اخمص قدميه الشعب الايراني، لا يحق له التباكي على هذا الشعب.

وقال ان بعض الدول العربية في المنطقة التي لم تكن الود ابدا للشعب الايراني اصبحت تبتهج وتفرح هذه الايام وقال متسائلا: هل ان اسلوب الاحتجاج هذا اسلوب دقيق ويخدم مصلحة الشعب ام انه يخدم مصالح الاخرين؟

وتابع ان الرئيس الامريكي ومنذ أن وطات قدماه البيت الابيض، تصرف ضد الشعب الايراني ويثير مشاكل بشان السفر الى امريكا واصدار التاشيرات والقضايا المالية والمصرفية، موضحا ان الشخص الذي يعمل يوميا ضد الشعب الايراني لا يمكن له ان يكون حريصا على هذا الشعب، كما ان تلك الدولة او الدولتين العربيتين في المنطقة التي عملت طوال هذه السنين ضد الشعب الايراني لا يمكن لها ايضا ان تكون حريصة على الشعب الايراني.

وقال رئيس الجمهورية انه يجب ان يكون واضحا للجميع اننا شعب حر وان ابناء الشعب ووفقا للدستور وحقوق المواطنة احرار في توجيه الانتقادات وحتى الاحتجاج، لكن يجب الانتباه الى ان طريقة الانتقاد والاحتجاج يجب ان تكون بشكل تفضي الى تحسين ظروف البلاد وحياة الجماهير.

وتابع ان الانتقاد بشان جميع قضايا البلاد هو حق للجماهير ونرى بان الحكومة والبلاد متعلقة بالشعب.

واكد ان النقد يختلف تماما عن العنف وتدمير المال العام، قائلا اننا وفي الوقت الذي نرحب بالانتقاد لكن لا يجب ان يحدث مناخ يتسبب بقلق لاصدقاء الثورة والشعب بشان حياتهم وامنهم.

واكد الرئيس روحاني ان الحكومة لن تحتمل المجموعة التي تريد تخريب المال العام أو ارباك النظام الاجتماعي او ايجاد اضطرابات في المجتمع.

واعرب عن شكره لجميع السلطات الامنية وقوى الامن الداخلي لانها لم تتصرف بعنف مع الجماهير وحافظت على صبرها ورباطة جأشها.

واوضح انه ان كانت هناك مشاكل وقضايا تتعلق بشريحة ومجموعة من الشعب، فيجب تبيانها في اطار قانوني، لكن اختيار اساليب اخري يمكن ان تكون خطيرة على البلاد وعلى امننا ومستقبلنا معربا عن ثقته بان الشعب يحبذ الاسلوب القانوني والمنطق.

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