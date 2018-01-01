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أربع دول عربية ترفع أسعار الوقود

أربع دول عربية ترفع أسعار الوقود
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

افادت وسائل اعلام اليوم الاثنين بارتفاع أسعار الوقود المباعة محليا في أربع دول مجلس التعاون هي الإمارات وقطر وعُمان والسعودية لشهر ينايرالجاري، مقارنة بديسمبر الماضي.

العالم - العالم الاسلامي

وتأتي هذه الزيادات اعتمادا على تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية، علاوة على البدء بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية، وتطبيق الدعم في سلطنة عُمان.

وهذه الزيادة هي الثانية على التوالي في الإمارات وعُمان، والرابعة في قطر منذ بدء مقاطعة دول عربية للدوحة قبل 7 أشهر.

وصعدت أسعار المحروقات في السعودية، اعتبارا من اليوم بنسب وصلت 127%.

واستنادا إلى البيانات المعلنة من الدول الست، جاءت الإمارات الأولى كأعلى أسعار للوقود بين دول مجلس التعاون خلال يناير حسبما افادت وكالة الأناضول.

وارتفعت أسعار الوقود بالإمارات بين 3.9 و4.2% للبنزين و5.9% للديزل، بعد أن قفزت خلال 2017 بنسبة 20% لبنزين 98، وبنزين 95، و22 % لبنزين "91 بلس" والديزل.

وبلغ سعر لتر البنزين الممتاز في محطات التزود بالوقود الإماراتية 2.24 درهم (0.58 دولار)، و"بنزين 95" (الأكثر شعبية) 2.12 درهم (0.58 دولار)، فيما وصل "بنزين 91" إلى 2.05 درهم (0.558 دولار).

وزادت أسعار الديزل من 2.2 درهم (0.599 دولار) إلى 2.33 درهم (0.634 دولار).

وفي سلطنة عمان، ارتفع سعر لتر البنزين الممتاز (95) نحو 2% إلى 0.213 ريال (0.554 دولار)، كما زاد النوع العادي (بنزين 91) 7 % إلى 0.199 ريال (0.517 دولار).

وهذا الارتفاع، هو الأول منذ قرار الحكومة بالسقف المحدد عند 0.186 ريال (0.48 دولار) في فبراير الماضي دعما للفئات المتأثرة.

وقفز سعر لتر الديزل في عُمان 5% إلى 0.230 ريال (0.598 دولار).

أما في قطر، ارتفعت أسعار البنزين (سوبر 95) بنحو 2.8% إلى 1.85 ريال (0.51 دولار)، والبنزين الممتاز (91) 2.85 % إلى 1.80 ريال (0.49 دولار)، وصعد سعر اللتر الواحد من الديزل إلى 1.75 ريال (0.48 دولار)، بنسبة زيادة 3 %.

وبقيت أسعار الوقود في الكويت والبحرين، عند نفس مستوياتها السابقة، وفق المسح ذاته.

وبلغ سعر لتر البنزين الممتاز في البحرين 0.160 دينار (0.43 دولار)، والكويت 0.105 دينار (0.34 دولار)، فيما جاء سعر البنزين العادي في الكويت 0.085 دينار ( 0.28 دولار)، ثم البحرين 0.125 دينار (0.33 دولار).

وبلغ سعر لتر الديزل في الكويت 0.110 دينار (0.36 دولار) والبحرين 0.120 دينار (0.32 دولار).

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