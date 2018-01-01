ترامب تمنى سنة سعيدة للأصدقاء والأعداء و "وسائل الإعلام غير النزيهة"!

العالم - الاميركيتان

وكتب ترامب على حسابه على مدونة تويتر قبيل حلول العام الجديد بقليل: "بلدنا ينمو بسرعة ويصبح أقوى وأكثر ذكاء، وأريد أن أتمنى لكل أصدقائي، أنصاري، أعدائي، والحاقدين علي، وحتى لوسائل الإعلام الكاذبة جدا وغير النزيهة، عاما جديدا موفورا بالصحة والسعادة. السنة الجديدة 2018 ستكون عاما عظيما لأمريكا!".

ومع أن ترامب مارس في حياته مهنة الصحافة وقدم برامج تلفزيونية وإذاعية واشترك حتى في تمثيل بعض الأدوار السينمائية البسيطة، إلا أن الود بينه وبين الصحافة ووسائل الإعلام الأمريكية مفقود منذ ما قبل انتخابه رئيسا.

يشار إلى أن ترامب يمضي عطلة رأس السنة الجديدة في ولاية فلوريدا.

المصدر: نوفوستي

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