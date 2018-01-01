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الاحتلال يمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي

الاحتلال يمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الشيخ يوسف ادعيس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منعت رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 53 وقتاً، خلال الشهر الماضي.

العالم - فلسطين

وأوضح ادعيس في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الاحتلال يكون بذلك قد منع رفع الأذان خلال عام 2017، (645) وقتاً، منتهكا بذلك حرمة المسجد الإبراهيمي الشريف، ومنتقصاً من حرية المسلمين بإقامة شعائرهم الدينية.

وحذَّر من خطورة التصاعد في الانتهاكات للمواقع الدينية والأثرية في مدينة الخليل في خطوة لبسط السيطرة الاحتلالية عليها وإتاحة المجال للمستوطنين المغتصبين لممارسة اعتداءاتهم على المدينة وأهلها الصابرين الصامدين.

وطالب ادعيس، المنظمات الدولية وعلى رأسها "اليونسكو" بالعمل على إنهاء هذه الاعتداءات على حرمات المسجد الإبراهيمي، كونه مسجداً إسلامياً خالصاً ووقفاً للمسلمين.

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