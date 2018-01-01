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أكثر من 200 مصاب بالالعاب النارية في بغداد

أكثر من 200 مصاب بالالعاب النارية في بغداد
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

أصيب أكثر من 200 شخص بجروح جراء الألعاب النارية، التي استخدمت في العاصمة العراقية بغداد، بطرق عشوائية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.

العالم- العراق

وقالت دائرة صحة الرصافة، اليوم الاثنين، في بيان لها إنه: "تم تسجيل 120 إصابة بسبب سوء استخدام الألعاب النارية والمفرقعات، والإطلاق العشوائي للرصاص الحي، في ليلة رأس السنة".

وأضافت الدائرة أن: "25 حالة من هؤلاء خطرة، وتم إدخالها غرفة العمليات".

من جهته، قال النقيب أحمد خلف، من شرطة بغداد، إن: "أكثر من 80 شخصا أصيبوا ليلة أمس بجروح بعضها خطرة بجانب الكرخ من بغداد خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية بعد استخدام الألعاب النارية والمفرقعات بطريقة عشوائية".

وأوضح خلف أن "قوات الأمن تمكنت من اعتقال عدد من المواطنين ممن أساءوا استخدام المفرقعات والألعاب النارية، التي تسببت بإصابة عدد من المواطنين في منطقة المنصور، حيث استخدمت تلك المفرقعات بطريقة أفقية أوقعت إصابات بين المحتفلين".

المصدر: الأناضول

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