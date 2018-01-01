الداخلية المصرية تعلن تراجع الإرهاب في 2017

العالم- مصر

وقالت الوزارة إن الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر عام 2017 شهدت وقوع نحو 332 هجوما إرهابيا في مصر، مقارنة بـ 807 هجمات خلال عام 2016.

وقالت الوزارة إنه خلال العام المنصرم، تم القبض على نحو 200 إرهابي يعتنق بعضهم الأفكار التكفيرية، وينتمون إلى تنظيم الإخوان المحظور وأجنحته المسلحة ''حسم - لواء الثورة - طلائع حسم''.

وأسفرت المداهمات الأمنية خلال العام الماضي المنقضي، عن مقتل حوالى 180 تكفيريا، في مواجهات مسلحة مع قوات الأمن.

وأوضحت الداخلية أنه تم إحباط 76 هجوما إرهابيا خلال العام، كانت تستهدف كنائس ومنشآت حيوية بعدة محافظات.

ولا تزال السلطات المصرية تكافح للقضاء على مجموعات مسلحة ارهابية، تنشط خصوصا في شبه جزيرة سيناء، لا سيما ما يسمى تنظيم ''أنصار بيت المقدس'' التابع لتنظيم "داعش" الارهابي.

ويعتبر الهجوم الارهابي الدامي الذي استهدف مسجدا في منطقة 'بئر العبد' بحي الروضة في العريش شمال سيناء، الهجوم الأعنف في تاريخ مصر.

بوابة العين الإخبارية

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