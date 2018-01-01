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بيان وزارة الامن الايرانية بشان هوية مثيري الشغب...

بيان وزارة الامن الايرانية بشان هوية مثيري الشغب...
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

اصدرت "وزارة الامن الايرانية" بيانا حول تجمعات الايام الاخيرة واعمال الشغب في طهران وباقي المدن اكدت فيه تحديد هوية بعض مثيري الشغب والمحرضين على الفوضى بالبلاد واعتقال عدد منهم.

العالم - ايران

وجاء في البيان انه "وكما يعلم المواطنين وابناء الشعب الايراني الواعي فان التجمعات خلال الايام الاخيرة جرت من اجل طرح بعض المطاليب في ظل اجواء هاديئة ولكن بعد استمرارها تحولت الى اعمال شغب جراء تغلغل بعض العناصر المشبوهة ومثيرة العنف في صفوف المتظاهرين ما تسببت في تدمير الممتلكات العامة والحقا اضرار مادية وخسائر بالارواح.

واعرب البيان عن شكره للمواطنين الواعين الذين ابتعدوا عن خط مثيري الشغب والفوضى مؤكدا ان اجراءات كوادر الامن وبمساعدة الجماهير الاعزاء قادت الى تحديد هوية بعض العناصر المثيرة للشغب والمحرضين على الفوضى واعتقال عدد منهم فيما يجري ملاحقة باقي العناصر قانونيا وسيجري التصدي لهم بشكل جاد.

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