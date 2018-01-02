زيادة بنسبة 2000 ميغاواط للطاقة الانتاجية الايرانية

العالم - ايران

وفي تصريح الاثنين، لمراسل 'ارنا'، لفت فلاحتيان الى ان حجم الطاقة الانتاجية لدى محطات الكهرباء في ايران يبلغ حاليا 78 الف ميغاواط.

وتوقع مساعد وزير الطاقة انه في ضوء البرامج التي وضعتها وزارة الطاقة سيصل حجم انتاج البلاد للكهرباء بحلول الصيف القادم، 80 الف ميغاواط.

وفي معرض الاشارة الي تصدير الطاقة الكهربائية الايرانية، قال ان الجمهورية الاسلامية تقوم حاليا بتصدير ما يبلغ الف و300 ميغاواط للكهرباء؛ موضحا ان معظم هذه الكمية يعود الى العراق ومن ثم افغانستان وباكستان.

ولفت فلاحتيان الى ان ايران تستورد الكهرباء من ارمينيا وتركمستان.

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