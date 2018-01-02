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مساعد وزير الطاقة يؤكد..

زيادة بنسبة 2000 ميغاواط للطاقة الانتاجية الايرانية

زيادة بنسبة 2000 ميغاواط للطاقة الانتاجية الايرانية
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء والطاقة 'هوشنك فلاحتيان' عن زيادة مرتقبة بنسبة الفين ميغاواط في حجم الطاقة الانتاجية لمحطات الطاقة الكهربائية في البلاد قبل حلول فصل الصيف القادم.

العالم - ايران

وفي تصريح الاثنين، لمراسل 'ارنا'، لفت فلاحتيان الى ان حجم الطاقة الانتاجية لدى محطات الكهرباء في ايران يبلغ حاليا 78 الف ميغاواط.

وتوقع مساعد وزير الطاقة انه في ضوء البرامج التي وضعتها وزارة الطاقة سيصل حجم انتاج البلاد للكهرباء بحلول الصيف القادم، 80 الف ميغاواط. 

وفي معرض الاشارة الي تصدير الطاقة الكهربائية الايرانية، قال ان الجمهورية الاسلامية تقوم حاليا بتصدير ما يبلغ الف و300 ميغاواط للكهرباء؛ موضحا ان معظم هذه الكمية يعود الى العراق ومن ثم افغانستان وباكستان.

ولفت فلاحتيان الى ان ايران تستورد الكهرباء من ارمينيا وتركمستان.

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