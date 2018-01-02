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أقوى الصور التي تم التقاطها حول العالم خلال عام 2017

أقوى الصور التي تم التقاطها حول العالم خلال عام 2017
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

نشرت وكالة "رويترز"،ما وصفتها بـ "أقوى" الصور التي التقطها مصوروها حول العالم في عام 2017.

العالم - منوعات 

وهذه هي أبرز تلك الصور التي التقطتها الوكالة خلال العام 2017:

أطفال مدرسة يحضرون جلسة يوغا في مخيم أحمد أباد في الهند.

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مسلمون كشميريون يرفعون أيديهم بعد رؤية بقايا الشيخ الصوفي "عبد القادر جيلاني"، في ضريحه خلال ذكرى وفاته في سريناجار.
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رجل يعبر من خلال النيران وهو يركب حصانه خلال احتفال "لومينارياس" السنوي في قرية سان بارتولومي دي بيناريس، شمال غرب مدريد، إسبانيا.

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طفل صغير يبكي وهو يجلس مع عائلته في حافلة أثناء إجلاء العائلات من قرية يسيطر عليها مسلحو تنظيم داعش، للتوجه إلى مخيم حمام العليل للنازحين من الموصل، العراق.

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مقاعد متضررة تظهر وسط أنقاض مباني مدمَّرة في بلدة الباب السورية.

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عراقي نازح يحمل ابنه ويستعد لنقله على متن شاحنة برفقة آخرين إلى مكان آمن، في الوقت الذي اندلعت فيه المعارك بين القوات العراقية ومقاتلي تنظيم داعش غرب الموصل، العراق.
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كهنة هندوس يجلسون داخل كهف لتأدية طقوس دينية على ضفاف نهر الغانج في الهند.

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طيور أبو منجل القرمزية تُحلق على مقربة من ضفاف مستنقع المانغروف عند مصب نهر Calcoene على ساحل ولاية أمابا شمال البرازيل.

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الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفقة زعماء آخرين ينظرون إلى شاشة عرض خلال جولة في المركز العالمي لمكافحة الأيديولوجية المتطرفة في الرياض، السعودية.

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رجل يحمل ابنته على ظهره بعد أن فروا من منزلهم بسبب القتال الدائر بين القوات العراقية ومسلحي داعش في الموصل.

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اجتماع الناس للإفطار خلال شهر رمضان المبارك وسط المباني المدمّرة في حي دوما.

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سكان يستعملون القوارب للتنقل في الشارع بعد أن غمرت الشوارع مياه الفيضانات الناجمة عن إعصار هارفي شرق هيوستن، تكساس.

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لاجئ سوري يعيش في قبرص يتلقي أطفاله الذين وصلوا إلى مخيم للاجئين خارج نيقوسيا.

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مسنة تحمل فستان زفافها داخل منزلها المدمَّر بفعل الزلزال الذي ضرب سان خوان في المسكيك.

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صورة جوية تُظهر الدمار الذي لحق بالأحياء السكنية في سانتا روزا بفعل حرائق الغابات التي امتدت للأحياء المأهولة في كاليفورنيا.

المصدر : NRT 

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