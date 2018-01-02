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أربع دول خليجية ترفع أسعار الوقود تتصدرها السعودية بنسبة 127%

أربع دول خليجية ترفع أسعار الوقود تتصدرها السعودية بنسبة 127%
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

كشف مسح عن إرتفاع أسعار الوقود المباع محلياً في أربع دول خليجية هي الإمارات وقطر وعمان والسعودية لشهر ينايرالجاري مقارنةً بديسمبر الماضي.

العالم - عربستان

وتأتي هذه الزيادات تزامنا مع البدء بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية وتطبيق الدعم في سلطنة عمان.

وهذه الزيادة هي الثانية على التوالي في الإمارات وعُمان والرابعة في قطر منذ قطع دول عربية علاقاتها مع الدوحة قبل 7 أشهر.

وصعدت أسعار المحروقات في السعودية إعتباراً من الاثنين بنسب وصلت 127%.

وأعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية رفع الأسعار المحلية للوقود بداية من الاثنين مشيرة إلى أن سعر بنزين 91 سيباع بسعر 1.37 ريال للتر بزيادة عن سعره السابق البالغ 0.75 ريال في حين سيباع بنزين 95 بسعر 2.04 ريال للتر بارتفاع عن سعره السابق البالغ 0.90 ريال في حين أبقت على سعر كل من الديزل للشاحنات عند مستوى 0.47 ريال والكيروسين عند 0.64 ريال.

وإستناداً إلى البيانات المعلنة من الدول الست، جاءت الإمارات الأولى كأعلى أسعار للوقود بين دول الخليج (الفارسي) الست خلال شهر يناير الحالي.

وإرتفعت أسعار الوقود بالإمارات بين 3.9 و4.2% للبنزين و5.9% للديزل بعد أن قفزت خلال 2017 بنسبة 20% لبنزين 98 وبنزين 95 و22 % لبنزين "91 بلس" والديزل.

وبلغ سعر لتر "بنزين سوبر98" في محطات التزود بالوقود الإماراتية 2.24 درهم (0.61 دولار) و"بنزين 95" (الأكثر شعبية) 2.12 درهم (0.58 دولار) فيما وصل "بنزين 91" إلى 2.05 درهم (0.558 دولار).

وزادت أسعار الديزل من 2.2 درهم (0.599 دولار) إلى 2.33 درهم (0.634 دولار).

وفي سلطنة عمان، إرتفع سعر لتر البنزين الممتاز (95) نحو 2% إلى 0.213 ريال (0.554 دولار) كما زاد النوع العادي (بنزين 91) 7 % إلى 0.199 ريال (0.517 دولار).

وهذا الإرتفاع هو الأول منذ قرار الحكومة بالسقف المحدد عند 0.186 ريال (0.48 دولار) في فبراير 2017 دعماً للفئات المتأثرة.

وقفز سعر لتر الديزل في عمان 5% إلى 0.230 ريال (0.598 دولار).

أما في قطر، إرتفعت أسعار البنزين (سوبر 95) بنحو 2.8% إلى 1.85 ريال (0.51 دولار) والبنزين الممتاز (91) 2.85 % إلى 1.80 ريال (0.49 دولار) وصعد سعر اللتر الواحد من الديزل إلى 1.75 ريال (0.48 دولار) بنسبة زيادة 3%.

وبقيت أسعار الوقود في الكويت والبحرين عند نفس مستوياتها السابقة، وفق المسح ذاته.

وبلغ سعر لتر البنزين الممتاز في البحرين 0.160 دينار (0.43 دولار) والكويت 0.105 دينار (0.34 دولار) فيما جاء سعر البنزين العادي في الكويت 0.085 دينار ( 0.28 دولار) ثم البحرين 0.125 دينار (0.33 دولار).

وبلغ سعر لتر الديزل في الكويت 0.110 دينار (0.36 دولار) والبحرين 0.120 دينار (0.32 دولار).

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