خبير يكشف أسباب التعديلات الوزارية في سوريا

العالم - سوريا

وقال حسن في اتصال مع “سبوتنيك” اليوم الإثنين، 01 يناير/كانون الثاني، إن القرار الجمهوري بتعيين وزير جديد للدفاع والإعلام والصناعة “أمر طبيعي”، وأي دولة تعمل من وقت لآخر على ضخ دماء جديدة وفق مقتضيات ومتطلبات كل مرحلة.

وتابع الخبير العسكري “أما بالنسبة لوزير الدفاع فقد لا يكون التغيير وفقاً لقصور في العمل، وإنما وفقاً للقانون الذي ينظم شغل هذا الموقع بأن يكون محصوراً في سن معين، وهذا إجراء دستوري وفقاً للظروف المعقدة والمركبة”.

وأشار حسن إلى أن موضوع الإعلام يشكل نوعاً من الحرب، “فمعظم الحرب كانت إعلامية”، حيث تم تسخير مقدرات وإمبراطوريات إعلامية، ونظراً لأن الإعلام يعد في الوقت الراهن شكلا من أشكال الحرب، لذا فإن تغيير وزير الدفاع بالقطع يتطلب تغيير وزير الإعلام.

ولفت إلى أن تلك التعديلات قد تعطي قراءة بأن القيادة السياسية ترى أن إمكانية إنتهاء هذه الحرب مازالت بعيدة بعض الشيء حتى الآن، أما فيما يتعلق بوزير الصناعة فإن سوريا مقبلة على مرحلة بناء ما تم تدميره أثناء الحرب، وتلك المرحلة ستكون مختلفة عن المراحل السابقة وتتطلب فكرا وتخطيطا مختلفا، و”أنا أقرأ عملية تغيير وزير الصناعة السوري في هذا الاتجاه”.

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