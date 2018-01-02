البث المباشر
مراسل العالم : اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة راس كركر غرب رام الله
مراسل العالم: مقتل أحد مسؤولي"جيش النصر-الجيش الحر" أيوب صويلح بنيران الجيش السوري بريف حماه الشمالي الشرقي
مراسل العالم: مقتل 13 جنديا سعوديا و3 مرتزقة خلال محاولتهم التسلل لمواقع للجيش اليمني واللجان الشعبية في عسير
مراسل العالم: مقتل 13 جنديا سعوديا و3 مرتزقة خلال محاولتهم التسلل على مواقع للجيش اليمني واللجان الشعبية في عسير
الخارجية الايرانية: الأحرى بترامب أن يهتم بالجوعى والمشردين وضحايا اطلاق النار في بلاده بدل التدخل في شؤون ايران
لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين: أكثر من 176 اعتداء من قوات الاحتلال على الصحفيين خلال شهر ديسمبر من عام 2017
مصادر عراقية: الداخلية تعلن عن قتل 15 انغماسيا بـ"داعش" اثناء تنقلهم بين الشريط الحدودي العراقي السوري
حماس تدعو إلى تصعيد انتفاضة القدس واستمرار حالات الإسناد الإقليمي والدولي في مواجهة السياسات الأميركية الإسرائيلية
حماس:على الرئيس عباس دعوة الإطار القيادي المؤقت من أجل التوحد على برنامج وطني شامل يرتكز على خيار المقاومة
حماس:على الرئيس عباس إعلان انتهاء أوسلو والتنسيق الأمني مع الاحتلال وسحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي

اميل لحود: على ترامب الاهتمام بشأنه الداخلي عوض التدخل في شوون ايران

اميل لحود: على ترامب الاهتمام بشأنه الداخلي عوض التدخل في شوون ايران
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال النائب السابق اللبناني اميل لحود، ان 'ادارات أميركية متعاقبة تحدت ايران وفشلت الى ان عقدت الادارة السابقة اتفاقا معها، اما اليوم فعلى ترامب أن يهتم بشأنه الداخلي في ظل احتمالات جدية لإزاحته عن الرئاسة في العام 2018'.

العالم - إيران

وقف النائب السابق اميل لحود، في بيان، عند ردود الفعل على 'تظاهرات شهدتها إيران لم يشارك فيها سوى العشرات، ومع ذلك حولها البعض الى حدث استثنائي ونالت التعليق الأول من دونالد ترامب الذي يشتم عند كل تغريدة له على 'تويتر' من مئات آلاف الأميركيين'.

أضاف: 'في زمن النأي بالنفس اللبناني، نجد أن حاملي هذا الشعار أنفسهم باشروا بأحلام ورهانات الانتصار التي تأتيهم دوما من خارج الحدود، لأن احلام ورهانات الداخل باءت كلها بالفشل. وبما اننا في نهاية العام، فإن البعض اختار، كما يبدو، أن 'يسكر على زبيبة'، وهو سيصدم من جديد حين يستفيق من السكرة'.

وشدد لحود على أن 'المضحك المبكي أن ذاكرة الجميع ضعيفة، لأن ما يحصل اليوم حصل في السابق وبحجم أكبر نتيجة مؤامرات مخابراتية سقطت أمام وعي الشعب والدولة في إيران، وهي ستسقط اليوم من جديد خصوصا في ظل التغييرات الإقليمية والدولية وقد باتت فيها ايران لاعبا دوليا ضمن تحالف يضم قوى عظمى سياسيا واقتصاديا. فليعترفوا بهذا الواقع، وليكف الجميع عن الرهانات، وليتفرغوا لمعاركهم الانتخابية وحصد الأصوات التفضيلية برفع الشعارات الرنانة، وهؤلاء فعلا من يستحقون التظاهر بمئات الآلاف ضدهم'.

المصدر: وكالة إرنا

216-104

روابط ذات صلة

الحرس الثوري: أعداء نظام الجمهورية الاسلامية من الحمقى والسفهاء

مستشار لاريجاني يتوعد الصهاينة وابن سلمان الفرحين بأعمال الشغب في ایران

مسؤول قضائي: ستتم محاكمة مثيري الشغب المعتقلين قريباً

نوبخت: الجماعات الارهابية تحضر لاجواء الشغب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

واشنطن: أنباء إلغاء زيارة بنس للشرق الأوسط غير دقيقة

قبيل زيارة نتانياهو.. رشوة هندية للاحتلال الإسرائيلي

بعد الحرم النبوي.. مدون إسرائيلي يدخل أعرق مساجد مصر

نصائح عملية للإقلاع عن "إدمان السكر"

الجيش السوري يقفل واحدا من أعقد ملفات مواجهة الارهاب

موغريني: الإتحاد الأوروبي يواصل جهوده لتنفيذ الإتفاق النووي من قبل كافة الأطراف

زعيم «بوكو حرام» يظهر في مقطع فيديو مع تصاعد الاعتداءات

بسبب مادة خارقة.. الصين تلاحق الحمير في أفريقيا

شاهد.. الإمارات تقصي قطر من احتفالات العام الجديد

سياسية ألمانية تواجه تحقيقا محتملا بعد تعليقات معادية للمسلمين

اميل لحود: على ترامب الاهتمام بشأنه الداخلي عوض التدخل في شوون ايران

بالفيديو.. قطة تقتحم ثلاجة أحد المتاجر الشهيرة في السعودية بحفر الباطن!!

ايران تختبر بنجاح عقارا نباتيا لمرض الزهايمر على نموذج حيواني

الإمارات تسرق تصميم مبنى "برواز دبي" من مهندس مكسيكي

الجزائر.. "أنفلونزا الخنازير" تثير الرعب بالمستشفيات

غلق قناة اردنية لاستضافتها قاتل الإسرائيليات والمفرج عنه أحمد الدقامسة!

مقتل 13 جندي سعودي و3 مرتزقة خلال محاولة تسلل بعسير

إيران والعشق “الترامبي” لرفاهية شعبها

شاهد.. موقف السلطة الفلسطينية وحماس من قانون "القدس الموحدة"

أساطير وحقائق حول تأثير القمر على الناس!

الأکثر مشاهدة