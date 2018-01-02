مستشار لاريجاني يتوعد الصهاينة وابن سلمان الفرحين بأعمال الشغب في ایران

العالم - إيران

وقال حقيقت بور انه: لا ينبغي السماح لاميركا والصهاينة وآل سعود الشعور بالابتهاج جراء اعمال الشغب ودعم مثيريها كما ينبغي للمحتجين عدم السماح للاعداء والمنافقين والاجانب بالتغلغل بين صفوفهم ودفع البلاد باتجاه ممارسات الشغب عبر التذرع بهم.

واضاف ان: المسؤولين لاسيما النواب يسعون دائما لمعالجة مشاكل الشعب، اذ ان المشاكل الاقتصادية تعاني منها جميع بلدان العالم وليست محدودة في ايران فقط كما ان اميركا التي يتباهى رئيسها بدعم الشعب الايراني يعاني شعبها ايضا من مشاكل اقتصادية عديدة.

وتابع: ان مؤسسات عديدة في ايران تبحث حول مشاكل الناس ومن أهمها البرلمان الذي يتابع مطالب الشعب بكل جدية.

ونوه الى ان ما يثار من احتجاجات في المجتمع يبينه النواب باسلوب اكثر صراحة تحت قبة البرلمان حيث ان المجلس يعد منبرا رسميا في تبيين مشاكل الشعب.

واكد مستشار رئيس المجلس على ضرورة ان تتصدى السلطة القضائية للضالعين في احراق علم ايران.

المصدر: وكالة فارس

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