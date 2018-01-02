مسؤول قضائي يعلن اعتقال 132 شخصا خلال اعمال الشغب في مشهد

العالم - إيران

وقال حيدري انه خلال التجمع الاول الذي كان دافعه الاحتجاج على الغلاء والتضخم، ركب مثيرو الشغب الموجة واستغلوا الاجواء واخلوا بالامن في المدينة حيث تم اعتقال 52 منهم في الليلة الاولى.

واضاف انه في الليلة الثانية حيث لم تنكشف بعد مآرب مثيري الشغب والفوضى للمواطنين، فقد واكبهم البعض من المواطنين العاديين وفي هذه الليلة تم اعتقال 74 شخصا.

واشار الى انكشاف اغراض ونوايا مثيري الشغب الخبيثة للمواطنين في ضوء اعمالهم الفوضوية والحاقهم الاضرار بالممتلكات العامة والمواطنين واضاف، ان المواطنين ابتعدوا شيئا فشيئا عن مثيري الشغب حيث انحسر الاحتجاج وتم اعتقال 6 افراد فقط في الليلة الثالثة.

واشار الى عودة الامن والاستقرار الى مدينة مشهد وقال، لحسن الحظ ان مدينة مشهد لم تشهد مساء امس اي تجمع وكان الامن مستتبا تماما في المدينة.

واكد انه ومنذ بداية احداث الشغب لم يسقط اي قتيل في المدينة وحتى لم يصب احد من المواطنين باذى فيما اصيب عدد من افراد قوى الامن الداخلي والصحفيين بجروح طفيفة.

المصدر: وكالة فارس

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