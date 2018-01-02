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مصر.. حبس منفذ هجوم كنيسة حلوان 15 يوما على ذمة التحقيق

مصر.. حبس منفذ هجوم كنيسة حلوان 15 يوما على ذمة التحقيق
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر قضائية مصرية، إن النيابة العامة أمرت بحبس متهم بتنفيذ هجوم على كنيسة وقتل 11 شخصا، 15 يوما على ذمة التحقيق، حسبما أفادت وكالة" رويترز" الإخبارية.

العالم - أفريقيا 

ووفقا لمصدر أمني مصري، أدلى بتصريحات للوكالة ذاتها، فقد "وجهت إلى الموقوف تهم بالقتل العمد والشروع في القتل وحيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص واستعمالهما في نشاط إرهابي".

وكشفت مصادر إعلامية مصرية، أن المتهم يدعى إبراهيم إسماعيل مصطفى، ويشتبه بتنفيذ الهجوم المسلح على كنيسة مارمينا وأحد المحال التجارية لبيع الأدوات الكهربائية في منطقة حلوان مؤخرا.

وبحسب مصادر إعلامية محلية، فقد أفضت التحريات حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكنيسة والمحل التجاري في منطقة حلوان، ونُدِب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لرفع الآثار الفنية لمسرح الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في الكنسية ومحيط المحل التجاري، إلى القبض على المتهم.

وقد وقع الهجوم الذي أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية عنه يوم الجمعة في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة، وأكدت وزارة الداخلية المصرية حينها أن المهاجم أصيب بالرصاص وهو يهاجم كنيسة مارمينا.

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