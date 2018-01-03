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جهانغيري: ايران تمتلك طاقات لامثيل لها 

جهانغيري: ايران تمتلك طاقات لامثيل لها 
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

اكد النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري على ضرورة استخدام الاواصر الطيبة القائمة بين الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي في مسار تنمية البلاد، مشيرا الى امتلاك ايران طاقات لامثيل لها كالثروات الطبيعية والكوادر الانسانية المختصة والموقع الجغرافي المتميز.

العالم - ايران 

وقال جهانغيري، في تصريح ادلى به خلال اجتماع عقده بمشاركة النواب عن اهالي محافظة اردبيل يوم الاربعاء، ان توطيد العلاقات الحدودية تعد من الاولويات الرئيسية للحكومة.

واعرب عن ارتياحه للعلاقات الوطيدة التي تربط الجمهورية الاسلامية الايرانية واذربيجان حيث تستطيع محافظة اردبيل الاستفادة من هذه الفرصة لتنمية التجارة الحدودية وتنمية المحافظة. 

ووصف دور مجلس الشورى الاسلامي في تنمية البلاد بالمصيري والمهم، موضحا انه من خلال التعاطي الطيب بين الحكومة والمجلس فان من المؤمل ايجاد حلول للمشاكل القائمة في البلاد.

واعرب عن ابتهاجه لامتلاك ايران طاقات لامثيل لها كالثروات الطبيعية والكوادر الانسانية المختصة والموقع الجغرافي المتميز والتي ينبغي الاستفادة منها في تنمية البلاد عبر وضع خطط وسياسات صحيحة.

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