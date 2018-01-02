البث المباشر
مصادر يمنية: مقتل واصابة اعداد من مرتزقة العدوان في عملية مباغتة للقوات اليمنية بمنطقة العبيد في مديرية المتون بالجوف
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية
سيئول تعرض على بيونغ يانغ إجراء مفاوضات رفيعة المستوى في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة حزما شمال القدس المحتلة وتشن حملة اعتقالات في صفوف المواطنين
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل عدداً من الفلسطنيين خلال اقتحمها لمخيم عايدة شمال بيت لحم
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل مخيم الدهشية قرب بيت لحم
وزارة الأمن الايرانية تعلن في بيان اعتقال عدد من مثيري الشغب وملاحقة آخرين مؤكدة أنه سيتم التعامل معهم بحزم
الاف الايرانيين يخرجون بمسيرات في زنجان وتاكستان للمطالبة بالتصدي لمثيري الشغب معلنين دعمهم الشامل للنظام الاسلامي
مراسل العالم:الرئيس السوري يصدر مرسوما بتسمية العماد علي عبد الله أيوب وزيراً للدفاع وعماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام
مراسل العالم:محكمة الاحتلال العسكرية تقدم لائحة اتهام ضد الأسيرة عهد التميمي برشق الحجارة ومهاجمة جنود جيش الاحتلال

جهانغيري: المناطق الحرة بإمكانها أن تكون مراكز لتنمية الصادارات وجذب الاستثمارات

جهانغيري: المناطق الحرة بإمكانها أن تكون مراكز لتنمية الصادارات وجذب الاستثمارات
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إسحاق جهانغيري" أن المناطق الاقتصادية الحرة بإمكانها أن تكون مراكز لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات في البلاد.

العالم - إيران

واشار جهانغيري خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية والصناعية الحرة عصر أمس الاثنين، الى تقرير امين المجلس حول اداء امانة المجلس الاعلى خلال السنوات الاربع الماضية، واصفا هذا التقرير بانه ايجابي ومشجع، معربا عن أمله في ان يواصل المجلس نشاطه بسرعة متزايدة في الدورة الجديدة.

واضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية أن المناطق الحرة تتمتع بمزايا واعفاءات مختلفة، واذا تم الاستفادة بشكل صحيح من هذه الخصائص، فان هذه المناطق بامكانها أن تكون مراكز لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات في البلاد.

واعتبر جهانغيري التخطيط لانشاء فروع للمصارف الاجنبية في المناطق الحرة وكذلك اقامة بورصة للاوراق المالية الدولية في هذه المناطق خطوة ايجابية في اطار تطوير المناطق الحرة.

وشارك في هذا الاجتماع وزراء الاقتصاد والمالية، العدل، الصناعة والمناجم والتجارة، الطرق وبناء المدن، الخارجية، رئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة، ورئيس منظمة حماية البيئة، حيث قدم أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية والصناعية الحرة تقريرا عن اداء هذا المجلس خلال السنوات الاربعه الماضية.

المصدر: وكالة فارس

216

روابط ذات صلة

إيران تصدر مليار دولار من السلع عبر المناطق الحرة

جهانغيري يؤكد على اهمية كسب رضى الشعب

جهانغيري: تضافر جهود جميع التيارات السياسية يسهم في تسوية مشاكل البلاد

جهانغيري: الكثير من ازمات المنطقة تم ادارتها بحكمة قائد الثورة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

رئيس كوريا الجنوبية يرد على كيم جونغ أون

هل نقل البشير البُندقِيّة من الكتف السعودي إلى الكتف التركي؟!

صور من اعماق المحيط تثير ضجة على تويتر !!

عالم إيراني يترشح للفوز بجائزة مكتشف عام 2017

كوريا الجنوبية تدعو جارتها إلى محادثات رفيعة المستوى

أربع دول خليجية ترفع أسعار الوقود تتصدرها السعودية بنسبة 127%

الاحتلال يمدد اعتقال عهد التميمي، وهذه تهمها الـ 12

تحذير من توقف العمليات الجراحية في غزة خلال ايام

إصابة شاب في الفوعة برصاص قناصة المجموعات المسلحة

جهانغيري: المناطق الحرة بإمكانها أن تكون مراكز لتنمية الصادارات وجذب الاستثمارات

ماهر حمود: الهجمة على إيران سببها موقفها من القضية الفلسطينية

مستشار للعبادي يكشف الاتفاق على نقاط بين بغداد وأربيل

العراق .. خارطة الامطار المتوقعة لليوم الثلاثاء

توقعات في مصر حول زيادة النمو الاقتصادى والاستثمار الأجنبى بـ 2018

التخلص من 30% من الوزن الزائد بلا رياضة!

خليجي 23 : مواجهة عراقية - إماراتية صعبة اليوم

بعد كسر الجيش السوري لهيبتها.. النصرة تستنجد بميليشيات تركيا لنصرتها!

بينهم الاسد والعبادي.. "داعش" يتوعد رؤوساء دول وحكومات عالمية!

أطباء: أعواد التنظيف القطنية "خطر حقيقي" على الأذن!

أقوى الصور التي تم التقاطها حول العالم خلال عام 2017

الأکثر مشاهدة