جهانغيري: المناطق الحرة بإمكانها أن تكون مراكز لتنمية الصادارات وجذب الاستثمارات

العالم - إيران

واشار جهانغيري خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية والصناعية الحرة عصر أمس الاثنين، الى تقرير امين المجلس حول اداء امانة المجلس الاعلى خلال السنوات الاربع الماضية، واصفا هذا التقرير بانه ايجابي ومشجع، معربا عن أمله في ان يواصل المجلس نشاطه بسرعة متزايدة في الدورة الجديدة.

واضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية أن المناطق الحرة تتمتع بمزايا واعفاءات مختلفة، واذا تم الاستفادة بشكل صحيح من هذه الخصائص، فان هذه المناطق بامكانها أن تكون مراكز لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات في البلاد.

واعتبر جهانغيري التخطيط لانشاء فروع للمصارف الاجنبية في المناطق الحرة وكذلك اقامة بورصة للاوراق المالية الدولية في هذه المناطق خطوة ايجابية في اطار تطوير المناطق الحرة.

وشارك في هذا الاجتماع وزراء الاقتصاد والمالية، العدل، الصناعة والمناجم والتجارة، الطرق وبناء المدن، الخارجية، رئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة، ورئيس منظمة حماية البيئة، حيث قدم أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية والصناعية الحرة تقريرا عن اداء هذا المجلس خلال السنوات الاربعه الماضية.

المصدر: وكالة فارس

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