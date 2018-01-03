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عالم فلك شهير يتوقع اغتيال مسؤول إماراتي كبير!

عالم فلك شهير يتوقع اغتيال مسؤول إماراتي كبير!
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

توقع عالم فلك لبناني، أن يشهد العام 2018، اغتيال مسؤول إماراتي بارز.

العالمالعالم الإسلامي

وقال عالم الفلك والأبراج اللبناني الشهير، ميشال حايك، إن "ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد سيكون مستهدفا"، على حد تعبيره.

وتناقلت وسائل إعلام لنبانية توقعات حايك، التي تضمنت في الشأن اللبناني، "تطور العلاقة بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري".

وتوقع حايك أن يظهر بهاء الدين الحريري إلى الواجهة السياسية، إضافة إلى ضبط متفجرات لا تقل قوة عن تلك التي استخدمت باغتيال رفيق الحريري.

وتوقع حايك أن تشهد الخلافات السعودية والإيرانية تصعيدا غير مسبوق، مع توقعه بتنصيب محمد بن سلمان ملكا للسعودية، وحدوث خلافات حول اسم ولي العهد.

وبحسب حايك، فإن العام 2018 سيكون شاهدا على انتهاء تنظيم داعش الإرهابي وخروج "داعش جديدة"، مع تثبيت أركان النظام بقيادة بشار الأسد.

وفي الشأن المصري، قال حايك إن السيسي سيواجه خطرا كبيرا وأوضاعا غير مستقرة، محذرا من حدث متوقع في شرم الشيخ.

وقال ميشيل حايك إن عهد التميمي ستحرك الشارع الفلسطيني قريبا، فيما سيكون ليحيى السنوار قائد "حماس" شأن كبير.

وأضاف أن "انتقال السفارة الأميركية إلى القدس يرافقه انتقال الشؤم على كل من ترامب وعباس ونتنياهو".

المصدر: NRT

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