حركة النجباء: أسرعوا في إعدام قاتلي الشعب العراقي

العالم - العراق

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن "مكتب الاعلام والعلاقات للمقاومة الاسلامية حركة النجباء"، أن "وزير العدل العراقي حيدر الزاملي حضر في المقر المركزي لحركة النجباء في بغداد والتقى مع حجة الاسلام والمسلمين اكرم الكعبي امين عام الحركة".

وأوضحت أن الحوار دار بين الطرفين "حول ضرورة التعامل بحزم مع الارهابيين وتنفيذ القصاص بحقهم بغية تحقيق الامن والاستقرار في العراق".

وأكد الكعبي، "ضرورة تنفيذ حكم الاعدام بحق الارهابيين الذين صدرت احكام قطعية في ملفاتهم"، داعيا "الزاملي الى عدم السماح للمنظمات الدولية المأجورة بعرقلة القصاص من الارهابيين بذريعة الدفاع عن حقوق الانسان والاسراع بتنفيذ الاحكام في حق الارهابيين الذين قتلوا ابناء الشعب العراقي".

وأعرب وزير العدل العراقي عن "تأييده لمواقف النجباء"، مؤكدا "ضرورة مواجهة من يهدد الامن القومي العراقي"، كما أعرب عن "تقديره لدور المقاومة الاسلامية النجباء في محاربة الارهاب التكفيري".



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