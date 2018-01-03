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شرطة ايران : الوضع تحت السيطرة وانهاء الشغب خلال ايام

شرطة ايران : الوضع تحت السيطرة وانهاء الشغب خلال ايام
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

اكد قائد قوات الامن الداخلي في ايران 'العميد حسين اشتري' ان المجموعات المناوئة للثورة الاسلامية والمثيرة للشغب اصبحت تحت السيطرة وان الوضع مستتب تماما، متوقعا تراجع اعمال الشغب الى ادني مستوياتها خلال ايام.

العالم - ايران

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، نوّه العميد اشتري الى يقظة الشعب الايراني والى جانبه القادة العسكريون وكبار المسؤولين الذين عزّزوا تواجدهم في الساحة خلال الايام الاخيرة واتخذوا الاجراءات المناسبة في هذا الخصوص.

ولفت قائد قوات الامن الداخلي الى ان الايام الاخيرة الماضية تخلّلتها تجمعات فردية قائمة على مطالب اقتصادية ومعيشية لكن سرعان ما عمدت المجموعات المناوئة للثورة الاسلامية الى استغلال هذه الاجواء وركوب موجة الاحتجاجات؛ منوها الى ان الشعب الايراني العظيم اقدم فورا على فصل مساره عن مسار هؤلاء الانتهازيين.

واكد العميد اشتري ان معظم الذين تواجدوا في التجمعات الاخيرة كانوا ممن اضمروا القيام بالتحركات غير القانونية تنفيذا لاجندات اجنبية ومعاندة للثورة.

وتابع قائلا ان 70 بالمئة من المعتقلين بواسطة الشرطة في هذه التجمعات، اُلقي القبض عليهم على خلفية ممارسات مخربة ادت الى خسائر في الاموال العامة كما طالت النشاطات الاقتصادية للمواطنين ايضا؛ مشددا على ان قوات الشرطة الايرانية لن تعطي اي ذريعة للاجانب باستغلال هذه الحالات من اجل تنفيذ مآربهم في استهداف البلاد.

وتابع قائلا ان من الاسباب التي دفعت بالاعداء والمجموعات المناوئة للثورة الى المساس بالبلاد يكمن في الامن النموذجي الذي تنعم بها ايران اليوم.

وشدد علي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبفضل النعم الالهية وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية الحكيمة تمتلك جهوزية اكبر مما كانت عليه خلال الفترات السابقة.

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