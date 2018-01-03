مستشار رئاسي تركي يكشف عن بصمة وكالات غربية في احداث ايران

العالم - ايران

وفي حوار مع قناة تي آر تي التركية اليوم الأربعاء قال بولوت إن القوى العالمية الكبرى وخاصة الولايات المتحدة غير مهتمة أبداً لباقي الدول بما فيها دول الشرق الأوسط.

واعتبر إن الأمريكيين وباسم الديمقراطية خدعوا الشعوب الإسلامية وأشعلوا نار الإحتجاجات في بلدانها.

وأشار إلي أن بصمة وكالة التجسس الأمريكية كانت واضحة للجميع في أحداث غزي بإسطنبول وهي تشبه إلى حد بعيد ما يجري حالياً في إيران حيث يتم تشجيع المحتجين على قلب نظام الحكم في بلدهم.

يذكر إن الأحداث الأخيرة في إيران حظيت بإهتمام واسع في الإعلام التركي وقد أعلن العديد من الخبراء والمسؤولين الأتراك مواقفهم في هذا الصدد.

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