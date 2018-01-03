العبادي: سنعمل بكل قوة على اعادة المسيحيين النازحين الى مناطقهم

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي ، إن الأخير "استقبل، اليوم، رؤساء الطوائف المسيحية"، مبيناً أن العبادي "هنأ بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية وتمنى للجميع عام محبة وسلام، وأكد رعاية الدولة لجميع مواطنيها بغض النظر عن انتمائهم الديني أو السياسي".

وذكر العبادي، بحسب البيان، أن "كل العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات واننا نسعى لتعميق هذا الفهم لدى جميع شرائح المجتمع ومنها قواتنا الأمنية في كل مناطق العراق لا سيما المناطق المحررة".



وتحدث العبادي، عن "ضرورة الحفاظ على التنوع الديني والمذهبي لأنه هوية العراق ومصدر قوته"، مشيراً إلى أن "الإرهاب حاول محو هذه الهوية لكنه فشل بفضل توحد أبناء شعبنا".



وأضاف، "اننا حققنا الانتصار على داعش وسنعمل بكل قوة على إعادة المواطنين المسيحيين النازحين إلى مناطقهم وتوفير الأمن لهم إضافة إلى بقية النازحين".



ولفت إلى "مسؤولية رجال الدين من المسلمين والمسيحيين في إرساء الأمن من خلال تقوية روح الإيمان والعدالة والوحدة لدى المواطنين وتوجيههم للطريق الصحيح والعمل على تنمية روح التعايش السلمي بين المكونات العراقية والذي يحقق انتصارا آخر على الفكر الإرهابي و يُسقط هدفه".



وكان العبادي أكد، الاثنين (10 تموز 2017)، أنه يطمح لعودة النازحين وخاصة المسيحيين لمنازلهم في الموصل، فيما شدد على ضرورة أن يسود التعايش بين أبناء نينوى.