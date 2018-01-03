"بن لادن" يلقى حتفه في حرستا

العالم- سوريا

وذكر مصدر عسكري أنه “تم البدء بهجوم معاكس لاستعادة السيطرة على النقاط التي تسلل إليها المسلحون، حيث تم فجر الثلاثاء، قتل 40 مسلح من “جبهة النصرة وحركة أحرار الشام وفيلق الرحمن” ضمن كمين ناري في محيط الكتل البنائية المحيطة بإدارة المركبات”.

وأكد المصدر أنه تمت استعادة مبنى المهام الخاصة، بالإضافة إلى تدعيم النقاط في محيط فرع النجدة وفرع الأمن الجنائي.

وأضاف المصدر أنه “سابقاً تم تحرير أربع كتل بنائية باتجاه المحافظة، وتم التثبيت فيها، ومازال التقدم مستمراً باتجاه مشفى البرازي، الذي يعتبر ساقط نارياً من جهة الموارد المائية والتقدم مستمراً”.

من جهتها، أقرّت تنسيقيات المسلحين بمقتل أحد مسؤولي “جبهة النصرة” المدعو “أبو محمد بن لادن”، مع عدد من مسلحي “الهيئة”، بنيران الجيش السوري عند أطراف مدينة حرستا في غوطة دمشق الشرقية.

وكانت الفصائل المسلحة أعلنت عن انطلاق المرحلة الثانية من معركة “بأنهم ظلموا” يوم الجمعة الماضي، بحسب تعبيرهم، بعد فشل المرحلة الأولى منذ حوالي الشهر تقريب.

وكالات

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