إستئناف محاكمة مرشد الإخوان بمصر

العالم - مصر
تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي اليوم الخميس محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان المسلمين و12 شخصاً آخر في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الإرشاد".
وأسندت النيابة للمتهمين تهم الإشتراك بطريق الإتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لإرتكاب الجريمة.
وأضافت النيابة أنّ الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم قاصدين إزهاق أرواحهم.
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