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ما حقيقة تدمير 7 طائرات روسية باستهداف مسلحين قاعدة حميميم؟

ما حقيقة تدمير 7 طائرات روسية باستهداف مسلحين قاعدة حميميم؟
الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

علقت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن تدمير 7 طائرات باستهداف قاعدة حميميم السورية من قبل مسلحين.

العالم - سوريا

وقالت الوزارة في بيان: "مزاعم صحيفة "كوميرسانت" بشأن تدمير 7 طائرات حربية روسية في قاعدة حميميم ليست إلا خبرا زائفا".

وكانت الصحيفة قد أشارت اليوم الخميس نقلا عن مصدرين دبلوماسيين عسكريين، إلى أن قصف جماعة مسلحة لقاعدة حميميم بقذائف هاون أدى إلى تدمير 4 قاذفات من طراز سوخوي-24 ومقاتلتين من طراز سوخوي-35 إس، وطائرة نقل من طراز أن-72، ومستودع ذخيرة، فضلا عن إصابة أكثر من 10 عسكريين.

وأضاف البيان أنه بعد غروب الشمس في 31 ديسمبر تعرض مطار حميميم لقصف مفاجئ بقذائف هاون نفذته "مجموعة تخريبية متنقلة" من المسلحين، ما أدى إلى مقتل عسكريين 2.

وأشار البيان إلى أن أجهزة الأمن السورية تعمل على البحث عن المتورطين في استهداف حميميم وتصفيتهم، وتتخذ إجراءات لتعزيز حماية القاعدة.

وأكدت الوزارة أن مجموعة القوات الجوية الروسية في سوريا تبقى على جاهزية قتالية وتواصل تنفيذ كافة المهام المنوطة بها بشكل كامل".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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