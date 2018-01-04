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وزير الدفاع الايراني..

اميركا تتبع الصهاينة في زعزعة استقرار المنطقة

اميركا تتبع الصهاينة في زعزعة استقرار المنطقة
الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي ان اميركا تتبع النهج الصهيوني في زعزعة استقرار وامن المنطقة، مشيرا الى انهم يحملون الاخرين دوما مسؤولية هزائمهم في مختلف نقاط العالم.

العالم - ايران

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني خرم دستغيرخان اشار العميد حاتمي الى ان اوضاع المنطقة والامة الاسلامية باتت بشكل تستدعي مزيدا من المشاورات بين مسؤولي البلدين المهمين بالمنطقة والعالم الاسلامي.

وقال ان الاميركيين يحملون دوما الاخرين مسؤولية هزائمهم في مختلف مناطق العالم ويتبعون نهج الكيان الصهيوني في زعزعة استقرار المنطقة.

واعتبر العميد حاتمي تزايد زراعة المخدرات واتساع دائرة الارهاب في افغانستان وزيادة التدهور الامني ومقتل الابرياء يوميا في دول افغانستان واليمن والعراق وسوريا بانها افرازات السياسات الشيطانية والحمقاء لاميركا.

ولفت حاتمي الى ان ايران وباكستان تتمتعان بطاقات كبيره في الحقلين الدفاعي والعسكري وقال ينبغي توظيف هذه الطاقات لخدمة التنمية والازدهار الاقتصادي والامني لشعبي البلدين .

بدوره رحب وزير الدفاع الباكستاني بتطوير العلاقات والتعاون الثنائي الدفاعي ومواصلة المباحثات الثنائية حول القضايا الاقليمية وقال ان التطورات المتسارعة في المنطقة تستجوب تعزيز التعاون الثنائي اكثر فاكثر .

وانتقد التغريدات المتكرره للرئيس الاميركي ضد بلاده مؤكدا ضرورة ان تستقل الدول الاسلامية في ضمان امنها داعيا الى تعزيز المباحثات بين مسؤولي الدفاع في البلدين.

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