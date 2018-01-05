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الحكومة المصرية تقر 3 اتفاقيات جديدة بـ1.8 مليارات دولار

الحكومة المصرية تقر 3 اتفاقيات جديدة بـ1.8 مليارات دولار
الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

وافقت الحكومة المصرية، على 3 اتفاقيات بقيمة 1.839 مليار دولار مع الصندوق الكويتي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.

العالممصر

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: "تتضمن الاتفاقية الأولى إنشاء محطة مياه في العريش (شمال شرق) بالاتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة إجمالية 12 مليون دينار كويتي (40 مليون دولار).

وأضافت أن الاتفاقية الثانية بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 540 مليون يورو (649 مليون دولار)، لصالح 3 قطاعات هي الطاقة الجديدة والمتجددة، والحماية المجتمعية والسكان، والإصلاحات التشريعية الحكومية.

أما الاتفاقية الثالثة، بحسب نصر، مع البنك الدولي بقيمة 1.150 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، تمثل الدفعة الثالثة من القرض.

وتبلغ قيمة الالتزامات المالية واجبة السداد على الحكومة 12 مليار دولار خلال 2018، وفقا للبنك المركزي المصري.

روسيا اليوم

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