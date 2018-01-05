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قرب موعد الإعلان النهائي لاتفاق توحيد الجيش الليبي

قرب موعد الإعلان النهائي لاتفاق توحيد الجيش الليبي
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر رفيعة المستوى عن قرب موعد عقد جلسة نهائية من الاجتماعات المنعقدة بالقاهرة منذ قرابة 5 أشهر و الاعلان رسميا عن توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

العالم - العالم الاسلامي

و رجّحت ذات المصادر، أن يتم عقد هذه الجلسة الختامية، منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، وهو موعد يسبقه قدوم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأيام، مشيرة إلى أن قائد الجيش المشير خليفة حفتر يعتزم حضور الجلسة.

وكان البيان الرسمي الصادر عن اللجنة المصرية المعنية بليبيا، التي يترأسها مساعد وزير الدفاع المصري اللواء محمد الكشكي ، قد لفت إلى أنها بحثت مع وفد من العسكريين الليبيين الأفكار والحلول لتدشين مرحلة جديدة في مسيرة توحيد المؤسسة العسكرية، وقال البيان إن العسكريين الليبيين شددوا على الثوابت الوطنية الخاصة بآليات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ودراسة كل الشواغل التي تدعم تحقيق هذا المسار، وطبيعة العلاقة بين السلطة المدنية والمؤسسة العسكرية، وكذا عملية إعادة هيكلة وتنظيم المؤسسة العسكرية. كما ناشد الحضور من العسكريين الليبيين كل أبناء الشعب الليبي دعم هذا المسار التوافقي، وعدم الانجرار وراء مساعي أي طرف لتقويض هذا الجهد الداعي إلى توحيد المؤسسة العسكرية، بما يساهم في الإسراع من وتيرة الاستقرار.
وطبقاً للبيان، فقد اتفق الحضور على معاودة اللقاء بالقاهرة مرة أخرى، بهدف استكمال التشاور حول الخطوات الإجرائية المطلوبة بعد العودة للوطن لطرح ما تم إنجازه خلال هذه الجولة، والتصديق على تنفيذ المقترحات التي توصلت إليها اللجان لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

المصدر: بوابة افريقيا

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