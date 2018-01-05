مسيرات في عدد من مدن ايران ضد الشغب والتدخلات + فيديو

العالم – ايران

وانطلقت في العاصمة الايرانية طهران بعد صلاة الجمعة مسيرات حاشدة في اكثر من اربعين موقعا للتنديد بمثيري الفتنة وباعمال الشغب التي جرت الايام الاخيرة ولتجديد العهد والولاء للثورة والنظام الاسلامي.

وخرجت المسيرات في برديس واسلامشهر ورباط كريم وحسن اباد ورودهن وفي جميع مدن محافظة طهران.

وشهدت كل من ساري وكرمان وبابلسر وتبريز ودماوند مسيرات عفوية وجماهيرية عقب صلاة الجمعة.

وردد المشاكون في المسيرات شعارات تؤكد رفضهم لاعمال الشغب التي تستهدف امن واستقرار البلاد.

ورفع المتظاهرون لافتات تدين التدخل الاميركي والاسرائيلي في الشؤون الداخلية الايرانية.

كما استنكر المشاركون تحريض السعودية عبر وسائل اعلامها، داعين الى التعامل بحزم مع من يريدون استغلال مطالب الشعب المتعلقة بالوضع الاقتصادي لاثارة الفتن والاضطرابات في البلاد.