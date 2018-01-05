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بدء اجتماع اممي مغلق قبيل جلسة لبحث الوضع في ايران

بدء اجتماع اممي مغلق قبيل جلسة لبحث الوضع في ايران
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة الجمعة، قبيل اجتماع مرتقب دعت إليه الولايات المتحدة لمناقشة التظاهرات التي يثيرها مثيرو الشغب في الجمهورية الاسلامية الايرانية. 

العالم - الاميركيتان

وتأتي المشاورات بناء على طلب روسي ويتوقع أن تتم الدعوة خلالها إلى تصويت اجرائي في محاولة لمنع انعقاد اجتماع علني تعارضه موسكو بشأن تظاهرات الشغب التي انطلقت بتاريخ 28 كانون الأول/ديسمبر. 

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد حذر في وقت سابق الولايات المتحدة من اية محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال ريابكوف أن موسكو تؤكد ان الحركات الاحتجاجية في ايران لا تشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين ويجب عدم طرحها في مجلس الامن.

وشهدت ايران الخميس يوماً آخر من المسيرات المؤيدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أنحاء البلاد بعد إعلان السلطات انتهاء التظاهرات الاحتجاجية.

(أ ف ب)

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