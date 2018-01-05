المدرسي: تظاهرات ايران فتنة والبعض تمنى أن تعمها الفوضى والإرهاب

العالم-العراق

وقال المدرسي في بيان له، "ندعو أنفسنا والبشرية الى تجاوز عقد الماضي والإنطلاق في رحاب المصالح المشتركة، وأن يسعى الجميع من أجل تكامل الشعوب وتعاونهم في سبيل الحفاظ على الأرض ومواجهة المخاطر البيئية والإحتباس الحراري الذي يهدد الحياة علينا".

وأشار المدرسي الى الأحداث الأخيرة في إيران، فقال أن تلك التظاهرات عبارة عن، "فتنة تَهلل لها البعض وتمنى أن تعم الفوضى والإرهاب فيها".

واعرب المدرسي عن، "اسفه لما يعانيه البعض من عقدة الحروب الصليبية فنراه إذا أصابت الولايات المتحدة عاصفة هوجاء تشمّت بها، وفي المقابل نجد من يصب الزيت على حرب اليمن ولا يأبه بما جرى ويجري فيها من مآسي مهولة".