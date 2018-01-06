البث المباشر
مصادر للعالم: انقطاع الاتصال مع الشيخ عبد الهادي المخوضر المعتقل في سجن جو المركزي بالبحرين منذ 27 ديسمبر الماضي
مصادر يمنية: طيران العدوان السعودي يشن غارة جوار مدرسة في منطقة الصوح بمديرية كتاف في محافظة صعدة
مصادر اعلامية: تحفظ سعودي مصري على عقد قمة عربية استثنائية حول القدس
أمين عام الجامعة العربية: وزراء الخارجية العرب سيبتون في اجتماعهم نهاية الشهر الجاري بشأن عقد قمة استثنائية حول القدس
مراسل العالم: المدفعية اليمنية تقصف تجمعات مرتزقة العدوان في تبة نايل وذورعين وبوابة صله بنجران وتكبدهم قتلى وجرحى
مراسل العالم: قتلى وجرحى بقصف يمني لتجمعات جنود سعوديين بمستحدث شرق جحفان ومركز جلاح وام القطب في جيزان
لجنة حماية الصحفيين تطالب الرياض بالإفراج عن الصحفي السعودي صالح الشيحي المعتقل بسبب اتهامه الديوان الملكي بالفساد
مراسلة العالم:الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قريتي الشيخ بركة وأم مويلات جنوبية بريف ادلب الجنوبي الشرقي
مراسل العالم:الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على عدة نقاط شرقي مبنى المحافظة في حرستا شمال شرق مدينة دمشق
مراسل العالم:قتلى وجرحى بصفوف مرتزقة العدوان السعودي بنيران القوات اليمنية المشتركة في محافظتي تعز والبيضاء

ما هي خيارات القاهرة للرد على قرار الخرطوم استدعاء سفيرها؟

ما هي خيارات القاهرة للرد على قرار الخرطوم استدعاء سفيرها؟
السبت ٠٦ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر مصرية مسؤولة أن "​القاهرة​ تبحث في خيارين للرد على قرار ​السودان​ استدعاء سفيرها لدى القاهرة للتشاور".

العالم - أفريقيا

وأوضحت المصادر لـ"الحياة" أن "القاهرة علمت بالقرار من سفيرها في الخرطوم على غير ما هو متبع عادة، إذ كان مفترضاً أن يُبلغ السفير السوداني لدى القاهرة قرار حكومته إلى ​وزارة الخارجية المصرية​، لافتاً إلى أن هذا التطور لم يراعِ الأعراف الدبلوماسية حتى في شكله".

وكشفت المصادر أن "القاهرة بدأت في دراسة الرد، ويوجد سيناريوان محتملان، أولهما الرد بالمثل وتجميد الاتصالات والمشاورات الديبلوماسية لشهرين على الأقل إلى حين إعادة تقييم الموقف في ضوء التطورات، والثاني تجاهل الخطوة السودانية تجنباً للتصعيد".

كما لفتت إلى أن "الخطوة السودانية جاءت، معللة بشكاوى من وسائل الإعلام المصرية التي ترى الخرطوم أنها صعدت ضدها بشدة بعد زيارة الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​"، مشيرةً الى أن "​وزير الخارجية​ السوداني ​إبراهيم الغندور​ كان قد اشتكى في إحدى زياراته إلى مصر من وسائل الإعلام، وأن القاهرة اتفقت مع الخرطوم في هذا الخصوص، ورأت أن إعلام الجانبين يؤجج المشاعر".

وأوضحت المصادر أن "الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أبلغ صحافيين التقاهم نهاية الشهر الماضي أن الإعلام يقوم بدور سلبي في ما يخص العلاقات المصرية السودانية"، منوهةً الى أن "القاهرة نفت بشدة الأنباء التي تواترت في السودان وإثيوبيا عن رغبة مصرية في استبعاد السودان من المفاوضات الثلاثية المتعلقة ب​سد النهضة​ الإثيوبي"، ذاكرةً أن "مصر تسعى الى إدخال أطراف جديدة في تلك المفاوضات منها ​البنك الدولي​، وهو الطرح الذي قدمه وزير الخارجية ​سامح شكري​ خلال زيارته الأخيرة أديس أبابا الشهر الماضي".

وشددت المصادر على أنه "كان مقرراً أن تناقش القاهرة هذا الطرح مع الوزير الغندور خلال زيارة يقوم بها الأخير إلى مصر، لكن الخرطوم أبلغت القاهرة قبل أيام في شكل مفاجئ إرجاء زيارته إلى أجل غير مسمى، في حين

تسعى الخرطوم وتحديداً دوائر في وزارة الخارجية الى افتعال مشكلات مع مصر".

215

114

روابط ذات صلة

السودان ينفي دخول قوات مصرية لولاية كسلا واغلاق الحدود مع إريتريا

بالفيديو...الخلافات المصرية السودانية تطفو إلى السطح مجدداً

هل دخلت العلاقات السودانية المصرية منطقة الخطر؟

سبب النزاع بين مصر والسودان.. حلايب أم النهضة؟!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

في عام 2018 ...حرب جديدة على ابواب سوريا !

شاب يقوم بـ ” أكبر نصبة في تاريخ السويداء ” و يفر إلى تركيا !

تشكيل اول حزب "نسائي" في العراق... تعرف عليه

الكشف عن طريقة ناجحة للإقلاع عن التدخين

سوريا.. عودة محطة تحويل كهرباء بستان القصر في حلب الى العمل

ميزة جديدة بين "إنستغرام" و"واتساب"... ماهي؟

نائبة تطالب العبادي بإصدار هذا القرار بشأن الخدمة العسكرية!

ما هي الاسباب التي تؤدي إلى ظهور الكرش

فيديو مرعب.. انهيار حاجز زجاجي في استاد بالكويت وسقوط المشجعين!

تعيين "علي جنتي" مستشاراً بمكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية

معلومات سرية للغاية عن منفذي اغتيالات مغنية والمبحوح!

تفاصيل جزئية تؤجل لقاء الملك محمد السادس بالعاهل الإسباني

سيول تعرض إرسال وفد رفيع إلى محادثات مع كوريا الشمالية

في تطور لافت.. السودان يعلن إغلاق حدوده مع إريتريا

الحشد الشعبي يعثر على انفاق وسيارة محملة بالعتاد جنوب غرب كركوك+صور

قائد الثورة يعين حجة الإسلام حاج علي أكبري رئيسا لمجلس التخطيط لخطباء الجمعة

التليفزيون الألماني: تركيا أكبر مركز تدريب لإرهابيي داعش

اجتماع وزاري عربي في عمان بشأن القدس

وصول ثالث قطار شحن لايران قادما من الصين

مبلغ خیالی.. لن تتصور كم انفقت السعودية على سهرة رقصة السيف لترامب!

الأکثر مشاهدة